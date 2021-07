Transferticker: BVB-Stürmer Tigges zum 1. FC Köln?

Bis zum 31. August ist das Transferfenster offen. Wir berichten von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird immer aktualisiert.

23.7. 15:30 Uhr - Cordoba-Wechsel von Hertha zu Krasnodar perfekt

Der Transfer von Stürmer Jhon Cordoba von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum russischen Erstligisten FK Krasnodar ist perfekt. Das bestätigten die Berliner am Freitag. Wie Krasnodar auf Twitter mitteilte, erhält der 28-Jährige einen Vierjahresvertrag. Bereits in der vergangenen Woche hatte Hertha mitgeteilt, dass beide Vereine sich geeinigt hätten, der Medizincheck hatte zu diesem Zeitpunkt noch ausgestanden.

23.7. 14:30 Uhr - Perfekt: BVB-Star Sancho für 85 Millionen zu ManUnited Der Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist perfekt. Das gab der BVB am Freitag bekannt. Der englische Rekordmeister zahlt für den Außenbahnspieler eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen Euro. Der 21-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag plus Option. Der Transfer von Sancho ist damit einer der teuersten in der Bundesliga-Geschichte. Die 100-Millionen-Grenze knackte nur der Franzose Ousmane Dembele, der 2017 für 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) vom BVB zum FC Barcelona gewechselt war. Nationalspieler Kai Havertz ging im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Die Ablöse kann sich allerdings durch Bonuszahlungen noch weiter erhöhen.

23.7. 09:30 Uhr - BVB-Stürmer Tigges zum 1. FC Köln? Der 1. FC Köln sucht noch einen Stürmer, da Anthony Modeste und Sebastian Andersson zuletzt beide immer wieder verletzt ausfielen. Daher gibt es übereinstimmende Berichte über ein FC-Interesse an BVB-Angreifer Steffen Tigges, der in Dortmund bis 2024 unter Vertrag steht. Wenn, dann soll es auf einen Leih-Deal hinauslaufen.

23.7. 08:30 Uhr - Malen-Transfer beim BVB steht offenbar kurz vor der Bestätigung Der BVB hat nun wohl seinen Ersatz für Jadon Sancho endlich gefunden. Donyell Malen von der PSV Eindhoven soll kurz vor einem Wechsel zum BVB stehen. „Eindhovens Dagblad“ und „Voetbal International“ vermelden übereinstimmend eine Einigung aller Parteien.

22.7. 19:10 Uhr - Leverkusen holt Innenverteidiger Kossounou Bundesligist Bayer Leverkusen hat den ivorischen Fußball-Nationalspieler Odilon Kossounou vom belgischen Meister FC Brügge als neuen Innenverteidiger präsentiert. Der 20-Jährige unterschrieb laut Vereinsmitteilung von Donnerstag einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026, Medienberichten zufolge investiert Bayer 24 Millionen Euro Ablöse.

22.7. - 19:06 - SC Velbert holt Ex-Juniorennationalspieler Der SC Velbert hat Shpetim Hasani aus der U19 von Arminia Klosterhardt verpflichtet. Der 19-jährige Rechtsverteidiger hat auch schon in der kosovarischen Jugendnationalmannschaft gespielt.

22.7. 19:04 - Ahlen-Keeper wechselt in die erste Liga Thailands Der bisherige Keeper von Rot Weiss Ahlen, Bernd Schipmann, hat einen neuen Verein gefunden. Der philippinische Nationaltorwart wechselt in die erste Liga Thailands zu Ratchaburi Mitr Phol FC.

22.7. 19:02 Uhr - Wuppertaler SV verpflichtet Sohn eines WSV-Zweitligaspielers Der Wuppertaler SV hat den Sohn eines früheren WSV-Profis verpflichtet. Matyas Juracsik Junior wechselt zur neuen Saison zu den Rot-Blauen. Juracsik spielt auf der Position des Linksverteidigers, ist 19 Jahre alt und nicht nur der Sohn des Ex-WSV-Profis, sondern auch gleichzeitig der Enkel des langjährigen WSV-Präsidenten und Unterstützers Friedhelm Runge. Beim Testspiel am Dienstag gegen den TSV Steinbach kam er bereits zu einem zwölfminütigen Einsatz.

22.8. 19 Uhr - BVB II: Nächster Neuzugang ist da Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II hat den nächsten externen Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Aus der U23 des VfL Wolfsburg wechselt Ole Pohlmann zu den Schwarz-Gelben.