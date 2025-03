Rot-Weiss Essen: Fast-Spielabbruch in Saarbrücken - so hoch ist die Strafe für RWE

Gespannt warteten bis dato die Verantwortlichen und Fans von Rot-Weiss Essen auf das Strafmaß aus zwei Spielen in 2024. Die Saarbrücken-Strafe ist jetzt da.

Rot-Weiss Essen wartete in der 3. Liga noch auf mindestens zwei Strafen. Am 1. Dezember 2024 eskalierte der RWE-Anhang beim 1. FC Saarbrücken.

Quasi über 90 Minuten hinweg wurde Pyrotechnik gezündet, zudem wurden Raketen in Zuschauerränge geschossen. Die Partie musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Der DFB zählte fast 122 pyrotechnische Gegenstände.

Für diesen Fast-Spielabbruch, inklusive des Pyro-Eklats, muss Rot-Weiss Essen 63.800 Euro zahlen. So lautet das Urteil des DFB-Sportgerichts.

Der DFB schreibt zusätzlich: "Dem Verein Rot-Weiss Essen wird nachgelassen, hiervon einen Betrag von bis zu 21.250 Euro Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden. Der Verein Rot-Weiss Essen hat über derartige Aufwendungen einen Nachweis bis zum 30.09.2025 zu erbringen."

Hier können Sie das komplette DFB-Urteil im Wortlaut lesen.

Das wäre dann die erste von wohl zwei Strafen. Denn am 15. Dezember beim VfL Osnabrück gab es nach dem 0:2 durch einen Foulelfmeter, der zum 2:0-Endstand für den VfL führte, Ärger im Gästebereich. Die Partie wurde sofort nach dem Treffer abgepfiffen und Essener Zuschauer drangen durch ein Tor in den Innenbereich. Sie liefen in einen anderen Block, wo unter anderem ein Ordner geschlagen wurde. Es dauerte einige Minuten, ehe Security und Polizei die Chaoten wieder in den Block drängen konnten.

Es könnte für RWE auch noch eine dritte Strafe folgen, eine aus dem Jahr 2025. Denn beim Jahresauftakt bei Alemannia Aachen (0:2) warf ein RWE-Chaot eine Sitzschale Richtung eines Aachener Profis. Zum Glück verfehlte der Gegenstand den Spieler. Trotzdem könnte hier natürlich aufgrund dieser Szene ein Brief aus Frankfurt im Essener Postfach an der Hafenstraße landen.

In der Strafentabelle der 3. Liga ist RWE mit nun 66.950 Euro an Strafgeldern auf Platz fünf. In dieser unrühmlichen Rangliste für die Klubs liegen VfL Osnabrück (78.150 Euro), Hansa Rostock (96.105 Euro) und 1. FC Saarbrücken (107.055 Euro) vor RWE. Dynamo Dresden ist mit satten 212.070 Euro einsamer Spitzenreiter. Immerhin: Die Sachsen sind auch in sportlicher Hinsicht Tabellenführer.