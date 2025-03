Aachen - Rostock: Feuerwerk, Pyro-Wahnsinn und demolierte Klos und Sitzschalen

In Aachen ging es rund. Die Stimmung gegen Hansa Rostock war fantastisch, die Begleiterscheinungen zum Fremdschämen.

Alemannia Aachen hat in der 3. Liga das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:1 gewonnen. Das Drumherum war eines Bundesliga-Spiels würdig.

Leider wieder mit vielen Momenten, die beim Fußball nichts zu suchen haben. 3000 Rostocker reisten an, was für eine Zahl an einem Sonntagabend. Doch viele konnten sich abermals nicht benehmen.

Zum Start gab es eine gigantische Choreo in der Aachener Kurve. Leider begleitet von zahlreichen Pyrofackeln, die gezündet wurden. Zudem wurde ein Feuerwerk gezündet, in Summe sollen es weit über 100 Pyrofackeln gewesen sein, die im Laufe der Partie zu zählen waren. 350 Euro kostet es, in der 3. Liga eine Pyrofackel zu zünden.

Man kann sich ausrechnen, wo man am Ende im Strafenbereich landet. Das Feuerwerk hinzugerechnet, werden die Aachen-Fans am Ende wieder eine hohe fünfstellige Summe in Kauf genommen haben, die Aachen zahlen muss.





Dazugerechnet werden darf noch das, was im Gästebereich demoliert wurde. Denn wenige Tage nachdem die Dresden-Anhänger sich im Aachener Gästebereich ausgelassen haben, haben auch die Chaoten aus Rostock zugeschlagen.

Über 500 Sitzschalen sollen herausgerissen worden sein, was für eine Zahl an einem Spieltag. Beschämende Bilder sind im Umlauf, auch im Toilettenbereich haben die Rostocker "ganze Arbeit" geleistet. So weit das Auge reichte, sah man Aufkleber von Hansa Rostock. Zudem gab es massiven Vandalismus auf den Toiletten im Gästebereich, wo zahlreiche Teile auf ihren Verankerungen gerissen wurden, auch Decken wurden beschädigt.

Immerhin: Abseits dieser peinlichen Entgleisungen soll es rund um das Stadion ruhig geblieben sein. Das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Nun darf sich Rot-Weiss Essen auf den Anhang aus Rostock freuen. Beim nächsten Heimspiel begrüßt RWE die Rostocker. Und man muss sich auch hier wieder auf diese Bilder einstellen, die es in Essen auch am Wochenende gab im Rahmen des Gastspiels von Dynamo Dresden.