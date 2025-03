Die Fans von Hannover 96 schlagen in der Schalker Arena über die Stränge und beschmieren eine Wand im Gästeblock.

Die Fans von Hannover 96 haben eine Betonwand im Gästeblock der Gelsenkirchener Veltins Arena auf fragwürdige Art und Weise umgestaltet. Vor Beginn und während des Auswärtsspiels bei Schalke 04 haben vermummte Fans der Niedersachsen ein Graffiti im Gästebereich gesprüht.

Videos davon machen in den Sozialen Medien die Runde. In Schwarz und Grau haben die Hannoveraner den Schriftzug „UH“ an die Wand gesprüht – eine Abkürzung für „Ultras Hannover“. Auch hunderte Sticker wurden an die Trennscheiben des Gästeblocks geklebt.

Bei „Ultras Hannover“ handelt es sich nicht um eine einzelne Gruppe, wie es beispielsweise bei Schalke mit den „Ultras Gelsenkirchen“ (UGE) der Fall ist. Viel mehr steht „Ultras Hannover“ als Bündnis repräsentativ für die gesamte Ultra-Szene der Niedersachsen. Erkennbar war das auch an den Schriftzügen neben den Graffitis. WH (West-Hannover), UH (Ultras Hannover) und HCB (Hannover City Boys) prangten dort. Alles Ultra-Gruppen von 96. Es ist naheliegend, dass Mitglieder aus diesen Gruppen an der Entstehung des Graffitis im Schalker Gäste-Block beteiligt waren.

Bei vielen Fußball-Fans scheiden sich die Geister, wenn es um Graffiti geht. Für manche sind sie ein Ausdruck von Kunst, für andere unnötige Sachbeschädigung. Wie auch immer man dazu stehen mag. Fakt ist: Graffitis prägen nicht nur das Umfeld der Stadien, sondern ganze Regionen. Sie zeigen, welcher Verein in der jeweiligen Region das Sagen hat. Gerade in Gelsenkirchen ist die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Klub durch viele Graffitis im gesamten Stadtbild und an den Autobahnen im nördlichen Ruhrgebiet zu erkennen. Es wird sofort ersichtlich: Hier regiert der S04.

Graffiti im Schalker Gästeblock schnell wieder weg?

In der letzten Zeit entwickelte sich bei vielen Ultras in Deutschland vermehrt der Trend, Graffitis nicht nur an Autobahnbrücken oder Schallschutzwänden anzubringen, sondern ihre Art von Kunst auch direkt in die Gästeblöcke der Stadien zu tragen. Der Schalker Gästeblock war bei weitem nicht der erste, an dem sich die Hannoveraner Maler austobten. Auch in Kaiserslautern oder Magdeburg tauchten in der Vergangenheit bereits Bilder der Niedersachsen auf.

Lange daran erfreuen können sich die Ersteller ihrer Werke aber nicht. Meist werden die Graffitis noch vor dem nächsten Heimspiel der jeweiligen Mannschaft wieder übermalt. So wird es wohl auch auf Schalke sein. Womöglich wird beim nächsten Heimspiel gegen Ulm (6. April, 13.30 Uhr/Sky) nichts mehr vom Graffiti der „Ultras Hannover“ zu sehen sein.