VfL Bochum: Nach Notfall im Block in München - Fan des VfL geht es besser

Beim Auswärtsspiel des VfL Bochum beim FC Bayern hatte es einen medizinischen Notfall gegeben. Die Fans beider Lager stellten den Support ein. VfL hat Kontakt zum Fan.

Am vergangenen Samstag wurde während des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum erneut deutlich, dass es Wichtigeres gibt als ein Fußballspiel. Im Fan-Block des VfL Bochum hatte es einen medizinischen Notfall gegeben.

Um Blicke auf die Rettungsmaßnahmen zu verhindern, schirmten VfL-Fans den Block mit Bannern ab. Anhänger beider Mannschaften stellten in der ersten Hälfte der Partie am Samstagnachmittag aus diesem Grund den Support ein. Nun teilte der VfL Bochum mit, wie es dem Fan geht.

„Wir stehen seitdem mit Dominik in Kontakt“, heißt es vom VfL Bochum. Er sei mittlerweile operiert worden und befinde sich weiter auf dem Weg der Besserung.

„Nach seiner OP konnte er sich aus dem Krankenhaus schon wieder bei uns melden. Noch angeschlagen durch den Eingriff, aber voller Zuversicht. Das hat uns enorm gefreut. Wir sollen allen Fans - unseren und natürlich auch denen des @fcbayern - ein riesiges Dankeschön für die vielen Genesungswünsche übermitteln. Die Fans im Stadion haben mit enorm viel Fingerspitzengefühl auf die Situation reagiert. Danke dafür!“

VfL Bochum dankt auch den Ersthelferinnen und Ersthelfern

„Von Herzen“, so schreibt der VfL Bochum, danke der Bundesligist auch den „Ersthelferinnen und Ersthelfern“. „Wir bleiben selbstverständlich mit Dominik in Kontakt und informieren über den weiteren Heilungsverlauf“, heißt es vom VfL Bochum weiter. „Nur das Beste dafür, Dominik!“

Der VfL-Fan war zunächst im Stadion erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Bereits am Samstag hieß es, dass sein Zustand stabil sein solle. In der Pause der Bundesligapartie informierte Bayerns Stadionsprecher Stephan Lehmann über den Notarzteinsatz: „Es ist so, dass wir einen Notarzteinsatz haben. Und aus Rücksicht darauf gibt es im Moment keinen Support“. Anschließend lief aus den Boxen - anders als üblich - ruhige Musik.

Nach dem Spiel bestätigte Max Eberl, Sportdirektor des FC Bayern, die Medienberichte: „Es gab einen medizinischen Notfall, bei dem eine Person reanimiert werden musste. Sie wurde dann ins Krankenhaus gefahren.“

FC Bayern: Bereits der zweite Vorfall in dieser Woche

Es war bereits der zweite Vorfall in der Münchner Allianz Arena binnen weniger Tage. Auch das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch war von einem medizinischen Notfall überschattet worden. Rettungskräfte hatten auf der Tribüne eine Person versorgt. Auch in der Partie hatten die Fans die Gesänge für ihre jeweilige Mannschaft eingestellt, nach Ende des Notarzt-Einsatzes aber wieder aufgenommen. Was genau passiert war, blieb unklar.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes beim Spiel des VfL Bochum in München führte der Rekordmeister mit 2:1, Raphael Guerreiro hatte die Gastgeber mit einem Doppelpack (14., 28.) in Führung gebracht, Jakov Medic zum Anschluss getroffen (31.). Nach dem Platzverweis gegen Joao Palhinha (43.) drehte der VfL Bochum die Partie. Erst glich Ibrahima Sissoko zum 2.2 aus (51.), dann erzielte Matus Bero den 3:2-Siegtreffer für die Bochumer (71.).