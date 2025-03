Rot-Weiss Essen: Nach Durchsuchungsbeschluss - AWO-Fanprojekt mit Stellungnahme

Das AWO-Fanprojekt in Essen veröffentlichte eine Stellungnahme, in der man der Bundespolizei "grobe Ermittlungsfehler" vorwirft. Man hofft, dass der Schaden nicht zu groß ist.

Es waren erschütternde Bilder. Vor dem Heimspiel von Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen im Oktober 2024 wurde ein Sonderzug der Essener angehalten, es kam zu schlimmen Ausschreitungen.

Die Chaoten beider Vereine sollen sich gezielt und konspirativ für den 26. Oktober 2024 zu der gewalttätigen Auseinandersetzung an dem Sonderzug Richtung Rostock verabredet haben.

Vor wenigen Tagen gab es nun eine groß angelegte Razzia. In dessen Zuge gab es von der Bundespolizei auch zu einem "Besuch" beim Essener Awo-Fanprojekt. Es gab einen Durchsuchungsbeschluss für die Räume der Fan- und Förderabteilung am Stadion an der Hafenstraße. Weitere Beamte statteten dem AWO-Fanprojekt an der Lehrstraße einen Besuch ab.

Gegen Rot-Weiss Essen und das AWO-Fanprojekt werde aber ausdrücklich nicht ermittelt, betonte eine Polizeisprecherin gegenüber der WAZ. Offenbar haben sich die Beamten aber grundlegend vertan, wie nun herauskam.

Denn das AWO-Fanprojekt veröffentlichte eine Stellungnahme und äußerte sich zu den Vorfällen am 11. März. Zu den Gründen der Durchsuchung hieß es: "Anlass der geplanten Durchsuchung war ein Beschluss des Amtsgerichts Neuruppin im Zusammenhang mit Ermittlungen bzgl. der Vorfälle rund um den Sonderzug nach Rostock am 26.10.2024. Laut diesem Beschluss verfolgte die Staatsanwaltschaft mit den Objektdurchsuchungen das Ziel, eine namentliche Liste aller 780 Zugfahrer zu ermitteln."

20 schwer bewaffnete Beamte seien vor Ort gewesen, ein gewaltsames Eindringen der Bundespolizisten in „Melches-Hütte“ konnte nur dadurch verhindert werden, dass ein Mitarbeiter des Fanprojekts rechtzeitig innerhalb einer gesetzten Frist (von 30 Minuten) am Fanprojekt erschien und den Beamten aufschließen konnte.

Die Mitarbeiter des AWO-Fanprojekts betonten, sie seien aber nicht für den Sonderzug verantwortlich gewesen, daher läge hier ein "grober Ermittlungsfehler" vor.

Das AWO-Fanprojekt hofft nun, dass die vielen Menschen, die in den Räumlichkeiten einen Zufluchtsort gefunden haben, das Vertrauen in das Fanprojekt nicht verloren haben. In der Stellungnahme heißt es: "In erster Linie sind wir besorgt wegen der vielen jungen Menschen, die wir im Rahmen unserer Arbeit begleiten und betreuen und die das Fanprojekt Essen bislang immer als geschützten Raum erlebt haben, als einen Ort, an dem Ihre Anliegen vertraulich behandelt werden und der Ihnen Schutz vor Repression bietet. Es steht zu befürchten, dass das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Fanprojekt und der aktiven Fanszene als unabdingbare Grundlage unserer Arbeit, massiv und nachhaltig beschädigt wurde. Ein Vertrauensverhältnis, das durch intensive professionelle Soziale Arbeit über Jahre hinweg aufgebaut wurde, droht durch eine derartige Maßnahme innerhalb weniger Stunden zerstört oder ernsthaft belastet zu werden. Kurz und knapp zusammengefasst: Wir sind erschrocken, wie wenig Respekt unserer Arbeit, und somit der Arbeit von Fanprojekten im Allgemeinen, hier seitens der Bundespolizei und Staatsanwaltschaft entgegengebracht wurde."

Die ganze Stellungnahme des AWO-Fanprojekts Essen vom 11. März im Wortlaut

Es ist ein überaus erschreckendes und gleichermaßen verstörendes Novum in der bald 30-jährigen Geschichte des Fanprojekts Essen. Am Dienstag, 11.03.2025 sollte eine Durchsuchung des Fanprojekts Essen durch die Bundespolizei stattfinden, so dass ca. 20 schwer bewaffnete Beamte in mehreren Mannschaftswagen gegen 10 Uhr in der Lehrstraße eintrafen und sich darauf vorbereiteten, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Erst im letzten Moment wurden die Mitarbeitenden des Fanprojekts, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Dienst waren, über den bevorstehenden Einsatz informiert. Ein gewaltsames Eindringen der Bundespolizisten in „Melches-Hütte“ konnte nur dadurch verhindert werden, dass ein Mitarbeiter des Fanprojekts rechtzeitig innerhalb einer gesetzten Frist (von 30 Minuten) am Fanprojekt erschien und den Beamten aufschließen konnte.

Anlass der geplanten Durchsuchung war ein Beschluss des Amtsgerichts Neuruppin im Zusammenhang mit Ermittlungen bzgl. der Vorfälle rund um den Sonderzug nach Rostock am 26.10.2024. Laut diesem Beschluss verfolgte die Staatsanwaltschaft mit den Objektdurchsuchungen das Ziel, eine namentliche Liste aller 780 Zugfahrer zu ermitteln.

Der besagte Sonderzug wurde seinerzeit jedoch von der Fan- und Förderabteilung (FFA) des Vereins Rot-Weiss Essen und dem Bündnis Westtribüne organisiert, das Fanprojekt Essen war zu keinem Zeitpunkt in die Planung, Durchführung geschweige denn den Verkauf der Zugtickets involviert. Hier kam es im Vorfeld offensichtlich zu groben Ermittlungsfehlern der zuständigen Behörden, die man ohne Weiteres hätte aufklären können, wenn man im Zuge der Ermittlungen Kontakt zu den Kollegen der Bundes- und Landespolizei (speziell den Fan- bzw. Szenekundigen Beamten) in Essen aufgenommen hätte. Dass dies nicht geschehen ist, kann man getrost als fahrlässig, zumindest aber als fragwürdig bezeichnen.

Eine Durchsuchung des Fanprojekts konnte letztlich glücklicherweise abgewendet werden, da sowohl den Einsatzkräften vor Ort als auch der Staatsanwaltschaft mehr und mehr klar zu werden schien, dass dieser Einsatz nicht nur unverhältnismäßig war, sondern überdies auch nicht zielführend hinsichtlich des beabsichtigen Ermittlungserfolgs. Auffällig war zudem, dass die eingesetzten Beamten keinerlei Bezug zum eigentlichen Fall, zu Fußball und Fankultur hatten und keine Kenntnisse über den gesellschaftlichen Auftrag der sozialpädagogischen Arbeit von Fanprojekten besaßen. Es ging einzig und allein um die Erledigung eines „Jobs“. Ein Job, der für die Beamten der Bundespolizei, die das Fanprojekt ebenso schnell verließen wie sie es etwa 3 Stunden zuvor betreten hatten, gegen 13:30 Uhr offiziell beendet war – na dann, schönen Feierabend! Auf die Mitarbeitenden des Fanprojekts hingegen warteten nun einige ungeplante Überstunden. Dass an diesem Tag eigentlich unsere Beiratssitzung hätte stattfinden sollen, in der wir u.a. über die Feierlichkeiten anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums sprechen wollten, passt da doch irgendwie ins Bild.

Wenn es auch schlussendlich zu keiner Durchsuchung unserer Räumlichkeiten gekommen ist, können und wollen wir an dieser Stelle nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Es geht uns bei dieser Stellungnahme nicht einmal so sehr um den öffentlichen „Imageschaden“, der durch die zum Teil fehlerhafte Medienberichterstattung entstanden ist und das fatale Signal an unsere direkte Nachbarschaft, die das Fanprojekt aufgrund des massiven Polizeiaufgebots gewissermaßen als Tatort eines schwerwiegenden Verbrechens und potentielle Gefahr wahrgenommen haben dürfte.

In erster Linie sind wir besorgt wegen der vielen jungen Menschen, die wir im Rahmen unserer Arbeit begleiten und betreuen und die das Fanprojekt Essen bislang immer als geschützten Raum erlebt haben, als einen Ort, an dem Ihre Anliegen vertraulich behandelt werden und der Ihnen Schutz vor Repression bietet. Es steht zu befürchten, dass das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Fanprojekt und der aktiven Fanszene als unabdingbare Grundlage unserer Arbeit, massiv und nachhaltig beschädigt wurde. Ein Vertrauensverhältnis, das durch intensive professionelle Soziale Arbeit über Jahre hinweg aufgebaut wurde, droht durch eine derartige Maßnahme innerhalb weniger Stunden zerstört oder ernsthaft belastet zu werden. Kurz und knapp zusammengefasst: Wir sind erschrocken, wie wenig Respekt unserer Arbeit, und somit der Arbeit von Fanprojekten im Allgemeinen, hier seitens der Bundespolizei und Staatsanwaltschaft entgegengebracht wurde.

Nichtsdestotrotz wollen wir uns in diesen schweren Stunden aber auch bedanken. Bei den vielen anderen Fanprojekten, die uns unmittelbar nach Bekanntwerden der Ereignisse ihre Solidarität ausgesprochen und uns ihre Unterstützung zugesichert haben. Bei Patrick Arnold und der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW), die uns umgehend einen Rechtsbeistand zur Verfügung stellten und mit denen wir seither in engem Austausch stehen. Bei den Essener SKB‘s, die selbst vollkommen überrascht und fassungslos waren angesichts des Vorgehens der Bundespolizei. Und, last but not least, natürlich bei unserer aktiven Fanszene und all den anderen RWE-Fans, die sich nach unserem Befinden erkundigten und allesamt ihr Unverständnis über diesen Vorfall zum Ausdruck gebracht haben. Danke Euch allen für die Wertschätzung, die Ihr unserer Arbeit damit entgegenbringt!

Claudia, Matthias und Stephan AWO-Fanprojekt Essen