Die 3. Liga im deutschen Fußball ist die weltweite Nummer eins, was die Zuschauerzahlen betrifft, aller dritten Ligen im Sport.

Die 3. Liga geht mit dem nächsten Rekord in ihre englische Woche. Nach dem 27. Spieltag ist die Marke von drei Millionen Stadionbesuchern in dieser Saison geknackt - so früh wie noch nie zuvor in der fast 17-jährigen Ligageschichte.

3,023 Millionen Fans wurden bei den bisherigen 269 Partien gezählt. Der Spieltag am vergangenen Wochenende war darüber hinaus vom Stadionbesuch der zweitbeste aller Zeiten in der 3. Liga: Mit 132.644 Zuschauern wurde der Bestwert von 134.170, aufgestellt am 2. Spieltag der laufenden Saison, nur knapp verfehlt.

Bis vergangenen Sommer hatte der Spieltagsrekord noch aus der Saison 2015/2016 datiert.

Die vor neun Jahren am 38. Spieltag aufgestellte Marke von 122.570 Zuschauern ist in der aktuellen Saison nun schon siebenmal überboten worden.

Saisonrekord greifbar

Vor diesem Hintergrund ist bereits elf Spieltage vor Rundenende so gut wie sicher, dass die 3. Liga auch ihren Saisonrekord brechen wird. Dieser liegt bei 3,689 Millionen Zuschauern, aufgestellt in der Vorsaison 2023/2024. Der Schnitt lag dort bei 9.707 Besuchern pro Partie. In der laufenden Spielzeit sind es 11.239, die ausstehende Begegnung vom 26. Spieltag zwischen der SpVgg Unterhaching und dem F.C. Hansa Rostock noch nicht eingerechnet. Das bedeutet eine Steigerung der Zuschauerzahlen um knapp 16 Prozent.

Hält die 3. Liga den derzeitigen Schnitt, würde sie in diesem Jahr erstmals die Vier-Millionen-Marke übertreffen. Deutschland ist damit die weltweite Nummer eins unter den dritten Ligen.

Die Zuschauertabelle der 3. Liga im Überblick

1. Dynamo Dresden 29.040 Fans im Schnitt

2. Alemannia Aachen 25.051

3. Hansa Rostock 23.820

4. Arminia Bielefeld 20.445

5. Rot-Weiss Essen 16.369

6. 1860 München 15.000

7. VfL Osnabrück 14.409

8. 1. FC Saarbrücken 12.560

9. Energie Cottbus 12.356

10. Waldhof Mannheim 11.147

11. Erzgebirge Aue 8.948

12. Unterhaching 6.402

13. FC Ingolstadt 5.686

14. Viktoria Köln 4.493

15. SV Sandhausen 4.193

16. SV Wehen Wiesbaden 3.880

17. Borussia Dortmund II 3.677

18. SC Verl 2.721

19. Hannover 96 II 2.519

20. VfB Stuttgart II 2.355