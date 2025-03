Gutes Timing für eine Marketing-Aktion: Mitten in der Erfolgsserie der Mannschaft bringt Rot-Weiss Essen ein Sondertrikot auf den Markt.

"70 Jahre Deutsche Meisterschaft"-Sondertrikot: In Erinnerung an den Titel von 1955 bringt Rot-Weiss Essen ein historisches Dress auf den Markt.

Ab dem 17. März haben RWE-Mitglieder ein Vorverkaufsrecht auf dieses spezielle Trikot. Die aktuelle Drittliga-Mannschaft der Essener wird es im April gegen Rostock tragen.

RWE-Vorstand Alexander Rang sagt: "Stolz, Tradition und Leidenschaft sind Werte, die ganz besonders bei Rot-Weiss Essen gelebt werden. Unsere Helden von 1955 haben den Grundstein für vieles gelegt, was RWE heute ausmacht. Einen ganz besonderen Dank möchte ich unseren Partnern aussprechen, die auf ihre Logopräsenz verzichten – dies macht das Trikot einzigartig in der heutigen Zeit und ist somit sehr nah an dem Original, das wir alle kennen, ehren und lieben."



Vor 70 Jahren, am 26. Juni 1955, bezwang Rot-Weiss Essen vor 76.000 Zuschauern den 1. FC Kaiserslautern. In einem packenden Endspiel in Hannover kämpften die Rot-Weissen um die Deutsche Meisterschaft. Endstand 4:3 – bis heute der größte Erfolg der Essener Fußballgeschichte.

RWE informiert seine Fans: "Wenn am kommenden Montag, 17. März, 10 Uhr, der Verkauf im RWE-Onlineshop (shop.rot-weiss-essen.de) startet, seid Ihr die Allerersten, die zugreifen können. Jeder, der bereits Mitglied ist, oder bis einschließlich Freitag, 14. März, eine Mitgliedschaft bei uns abschließt (rwe-mitglied.de), ist dazu berechtigt, das Sondertrikot kaufen zu können. Das Vorverkaufsrecht für unsere Mitglieder endet am Mittwoch, 26. März, 23:59 Uhr. Wichtig: Wer bis einschließlich Sonntag, 23. März, im Onlineshop bestellt, dem garantieren wir die pünktliche Lieferung innerhalb der 13. Kalenderwoche (24. bis 30. März) garantiert, damit das Trikot zum Rostock-Spiel einsatzbereit ist. Ab Dienstag, 1. April, 14 Uhr, geht das limitierte Sondertrikot dann in den freien Verkauf im Fanshop im Stadion an der Hafenstraße. Die Bedingung dafür: Nach dem Mitglieder-Vorverkauf sind noch Sondertrikots vorrätig."

Und nun gesellt sich zur Meisterschaftsvitrine und zur Meisterschale im Stadion an der Hafenstraße ein weiteres bedeutendes Erinnerungsstück: In Anlehnung an das Meisterschaftstrikot des Jahres 1955 – ein rotes Oberteil mit markantem weissem V auf der Brust – wird ab dem 17. März 2025 das RWE-Sondertrikot "70 Jahre Deutsche Meisterschaft" präsentiert!

Gemeinsam mit Ausrüster JAKO hat RWE ein Trikot geschaffen, das Geschichte erzählt. Als Alleinstellungsmerkmal wird RWE 250 limitierte Rückenflocks anbieten, welche die Unterschriften der RWE-Helden von damals abbilden.

Tobias Röschl, Vorstand Marketing & Vertrieb bei JAKO, sagt: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Rot-Weiss Essen ein so einzigartiges und geschichtsträchtiges Sondertrikot präsentieren zu können. Als Ausrüster ist es unser Anspruch, Tradition und Moderne in einem hochwertigen Design zu vereinen. Mit der markanten V-Optik, ergänzt durch die Stick-Logos, greifen wir die historische Vorlage von 1955 auf und schaffen ein Trikot, das die große Geschichte des Vereins Revue passieren lässt. Es ist uns eine Ehre, dieses besondere Kapitel der Vereinsgeschichte mitgestalten zu dürfen."