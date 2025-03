In den Zügen nach Berlin wird getrunken, gewürfelt und gesungen. Schon Freitagmorgen machen sich Hunderte Schalke-Fans auf den Weg zum Auswärtsspiel.

Als der ICE 545 in Richtung Berlin am Freitagvormittag am Dortmunder Hauptbahnhof Halt machte, wurden Ben, Tim, Alex und Chris unruhig – in der verbotenen Stadt sind die vier Fans von Schalke 04 nicht gern.

„Wir brauchen Zeckenschutz“, riefen die Schalker und holten ein Paket mit kleinen blauen Schnapsfläschchen aus einem Rucksack. Der Name des Feigenlikörs lautet tatsächlich: Zeckenschutz. Großzügig wurden die Schnäpse auch an Mitreisende verteilt, damit sich keiner mit dem BVB-Virus infiziert…

Die vier Freunde aus Haltern am See sind wie viele Tausend weitere Schalke-Fans schon seit Freitagmorgen auf dem Weg in die Hauptstadt, um die Gelsenkirchener im Zweitliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) zu unterstützen. Rund 20.000 Schalker werden im Olympiastadion erwartet.

Auch rund um den Gästeblock werden sich Tausende weitere S04-Fans einfinden.

Schalke-Party im ICE nach Berlin

Schon mehr als 24 Stunden vor dem Anpfiff ist die Stimmung unter den Schalkern bestens. In allen Wagen des ICE finden sich königsblaue Trikots, Fahnen und Schals. Überall schallen abwechselnd Schalke-Lieder und Party-Schlager durch den Zug – und auch das Bier fließt schon am Morgen reichlich.

Die vier Freunde aus Haltern haben sich für die rund vierstündige Fahrt vom Ruhrgebiet nach Berlin mit drei 5-Liter-Fässern eingedeckt. An einem Tisch wird das Bier in königsblaue Eurofighter-Becher gezapft und dabei gewürfelt und über das anstehende Spiel gefachsimpelt. Auch wegen des zurückliegenden 1:0-Heimsieges gegen Münster herrscht am Tisch Zweck-Optimismus. Trotzdem ahnen die Fans, dass ihr Herzensklub für einen kriselnden Gegner womöglich auch der perfekte Aufbaugegner sein könnte.

Schalke-Fans freuen sich auf ein Wochenende in Berlin

Doch diese negativen Gedanken sind für Ben, Tim, Alex und Chris erst einmal nebensächlich. Noch freuen sie sich auf das Wochenende in Berlin und ihr erstes Mal im Olympiastadion. Bis Montag bleiben die Halterner in der Hauptstadt. Gebucht hatten sie die Züge schon vor rund einem halben Jahr. „Wir wollten unbedingt in Berlin dabei sein und haben den Zug schon früh gebucht, noch vor der genauen Terminierung. Also haben wir uns alle ein paar Tage Urlaub genommen und machen uns ein schönes Wochenende“, sagen sie.