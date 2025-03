Borussia Dortmund bringt heute ein neues Sondertrikot heraus. Um ein neongelbes Exemplar zu bekommen, war Geduld gefragt. Ein Besuch in der BVB-Fanwelt.

Wie lange sie schon in der Schlange stehen? So genau wissen sie es gar nicht mehr. Die Kapuze wird aber noch etwas tiefer ins Gesicht gezogen, denn eigentlich sollten sie gerade in der Schule sitzen. Stattdessen stehen sie mit hunderten weiteren Fußball-Fans vor der schwarz-gelben Fan-Welt von Borussia Dortmund. Im Schatten des Signal Iduna Parks warten sie darauf, dass sich endlich die Türen öffnen. Das Objekt der Begierde? Das neongelbe Sondertrikot.

Eine unübersehbare Farbe, die Ärmel mit dicken schwarzen Streifen, der Kragen in schwarz und weiß. Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) laufen die BVB-Profis erstmals in diesem speziellen Jersey auf.

Es soll eine Hommage sein an eine Saison, an welche die Dortmunder gerade aktuell besonders gerne zurückblicken würden: die Spielzeit 1994/95. In ähnlich auffälligen Trikots holte sich der BVB damals nach 32 Jahren erstmals wieder die Meisterschaft.

Zum Teil seit 5 Uhr harrten die größten BVB-Anhänger aus, um sich einen Platz in den vorderen Reihen zu erkämpfen. Ehrensache für sie: „Ich bin BVB-Fan und werde es auch immer bleiben. Und da würde ich mich auch um Mitternacht hier hinstellen.“ Ähnlich sieht es auch BVB-Fan Felix: „Es ist das Sondertrikot und einfach ein Legendentrikot. Dann noch Michael Zorc aus der geilen Zeit von Borussia. Ein geiles Trikot, dafür lohnt es sich aufzustehen.“ Welche Beflockung er sich auf das Trikot aufdrucken lässt? Keine Frage: „Zorc natürlich.“

Erhältlich ist das Trikot sowohl im Onlineshop der Borussia als auch in den Fanshops. Der Preis liegt bei 95 Euro. Erstmals wird es dieses Mal auch eine Langarm-Edition geben.

Großen Andrang gab es am Freitagvormittag nicht nur vor der BVB-Fanwelt. Auch online war Geduld gefragt: Auch am Nachmittag befanden sich die Warteplätze im fünfstelligen Bereich.