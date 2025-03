Beim FC Schalke 04 konnte sich Preußen Münster einmal mehr auf die eigenen Fans verlassen. Kein deutscher Profiklub hatte mehr Gäste-Anhänger dabei.

Vor zwei Jahren spielte Preußen Münster noch gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04. Am Freitagabend war der SCP nach dem Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga erstmals seit Jahrzehnten wieder bei den S04-Profis zu Gast.

Die Partie verlief mehr als unglücklich aus Sicht der Münsteraner. Trotz der ärgerlichen 0:1-Niederlage durften sie sich über einen Sieg am Spieltag freuen. 6000 Fans begleiteten die Adlerträger nach Gelsenkirchen. Damit sorgten sie für eine Bestmarke. Kein deutscher Verein war am vergangenen Wochenende mit mehr Auswärtsfahrern unterwegs.

"Wir erinnern uns alle noch an die Bilder, als unsere Fans in Homberg oder Straelen im Gästeblock standen und dort unsere Auswärtspartien in der Regionalliga in Heimspiele verwandelt haben", erklärt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner dazu. "Jetzt mit über 6000 Preußenfans auf Schalke zu sein und damit zum zweiten Mal in dieser Saison deutschlandweit die meisten Auswärtsfahrer gestellt zu haben, erfüllt uns alle mit viel Stolz. Es ist ein Spiegelbild des Gefühls, was rund um den Klub entstanden ist. Dieses Zusammenspiel ist besonders und auch die Art und Weise, wie unsere Fans sportliche Ergebnisse einordnen und die Gesamtentwicklung des Klubs tragen, ist einzigartig."

Schon im Gastspiel beim Hamburger SV in den ersten Saisonwochen landete Münster auf Platz eins im Auswärtsfahrer-Ranking. Bei der 1:4-Niederlage im Volksparkstadion waren sogar 8000 Fans dabei. Kittner: "Das ist definitiv ein großes Faustpfand für uns im Kampf um den Klassenerhalt und ein wichtiger Bestandteil unserer DNA, den wir uns in der Zukunft bewahren wollen."

In der ligaübergreifenden Auswärtsfahrer-Tabelle der gesamten Saison liegt laut dem Portal "diefalsche9.de" derzeit auf dem 18. Tabellenplatz, mit einem Schnitt von 3043 Fans pro Spiel. Die ersten Plätze belegen der VfB Stuttgart (6555), Hamburger SV (5875) und Schalke 04 (5475). Die Schalker dürften am kommenden Samstag Boden gutmachen: Beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC werden zehntausende S04-Fans erwartet.