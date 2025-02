Mutmaßlich Ultras des VfL Bochum haben in den vergangenen Wochen offenbar mehrfach BVB-Fans am Bochumer Hauptbahnhof aufgelauert.

Kaum eine Region lebt den Fußball so, wie das Ruhrgebiet. Das ist allgemein bekannt. Entsprechend lassen sich auch kaum echte Grenzen ziehen, in welcher Stadt wer Fan von welchem Verein ist.

Fans von Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiss Essen oder des VfL Bochum gibt es nahezu in jeder Stadt. So wohnen auch in Bochum etliche Anhänger des BVB, die alle zwei Wochen mit der Bahn zu den Heimspielen reisen. Bei der Rückkehr nach Bochum lauerten ihnen nun zuletzt mutmaßlich Ultras des VfL auf.

Wie Augenzeugen dieser Redaktion gegenüber schilderten, sollen nach den BVB-Spielen gegen den VfB Stuttgart (8. Februar) und gegen Union Berlin (22. Februar) an den Auf- und Abgängen zu den Gleisen sowie im Bahnhofsbereich vereinzelte Gruppen gestanden haben, und gezielt nach BVB-Fans mit Fan-Utensilien Ausschau gehalten haben.

Augenzeugen berichten auch davon, dass sie gezielt von einzelnen Personen auf ihr Fandasein angesprochen worden seien.

Ultras des BVB und VfL Bochum verfeindet

Dies bestätigt die Bundespolizei-Inspektion Dortmund, die für den Bochumer Hauptbahnhof zuständig ist, auf Nachfrage. Demnach wurde bei einer Videoauswertung ermittelt, „dass sich am 22. Februar 2025 eine kleine Personengruppe im Hauptbahnhof Bochum aufhielt und augenscheinlich gezielt einfahrende Züge, in denen sich Fans des Vereins Borussia Dortmund befanden, in Augenschein nahmen.“ Strafrechtlich relevante Sachverhalte - wie etwa Raub von Fanutensilien oder Körperverletzung - wurden durch die Bundespolizei allerdings nicht ermittelt, auch gab es offenbar keine Anzeigen.





Die Ultra-Gruppierungen von Borussia Dortmund und des VfL Bochum gelten als sich nicht wohlgesonnen. In der Vergangenheit kam es bereits zu Zusammenstößen beider Fanlager. Immer wieder kommt es in Deutschland auch vor, dass Fanutensilien geraubt werden, die dann bei Fußballspielen gegen den jeweiligen Verein als vermeintliche Trophäen präsentiert werden. Offenbar waren die mutmaßlichen Ultras des VfL Bochum zuletzt am Bochumer Hauptbahnhof genau darauf aus.

Bochumer Hauptbahnhof gesperrt

In den kommenden Wochen dürften solche Vorfälle aber ausgeschlossen sein. Denn der Hauptbahnhof in Bochum wird am Freitagabend (28. Februar) bis zum 25. April für den Regional- und Fernverkehr aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Dann halten auch am Wochenende, wenn in der Bundesliga Spiele ausgetragen werden, vorerst keine Züge mehr in Bochum. Dennoch seien die örtlichen Bundespolizisten für etwaige Situationen sensibilisiert worden.