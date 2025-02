Preußen Münster: Polizei warnt: Kein Fanmarsch - so kommen SCP-Fans trotz Streik zum Stadion

6.200 Fans von Preußen Münster sind am Freitag beim Auswärtsspiel auf Schalke dabei. Wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr hat die Polizei nun Hinweise für die Anreise zum Stadion bekanntgegeben.

6.200 Fans werden Preußen Münster am Freitagabend zum Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr, RS-Liveticker) nach Gelsenkirchen begleiten.

Die Vorfreude bei den Anhängern ist riesengroß. Schließlich ist das letzte Meisterschaftsspiel der Münsteraner in der 2. Liga auf Schalke bereits knapp 25 Jahre her. Am 29.9.1990 verlor Preußen mit 1:3 beim S04.

Noch vor zwei Jahren hat Preußen Münster nebenan im Parkstadion in der Regionalliga gegen die U23 der Königsblauen gekickt. Kein Wunder, dass die Fans aus Münster den Anstoß zu dieser auch sportlich überaus wichtigen Partie kaum abwarten können.

Wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr in Gelsenkirchen wird die Anreise mitten im Feierabendverkehr zu einer Geduldsprobe. Die Polizei Gelsenkirchen hat nun einige Hinweise zum Ablauf bekanntgegeben und die Fans zur Mithilfe aufgefordert. "Die Stadt Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 und die Polizei Gelsenkirchen stehen am Freitag, 28. Februar 2025, vor großen Herausforderungen", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

"Besonders die An- und Abreise wird für viele Beteiligte besonders. Wahrscheinlich beteiligen sich am Spieltag die Nahverkehrsunternehmen an einem Streik, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen haben. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine Busse und Bahnen fahren", erklären die Ordnungshüter. Die frühzeitige Anreise und das Bilden von Fahrgemeinschaften wird empfohlen.

Alleine 1.000 Preußen-Fans werden mit zwei Entlastungszügen zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof fahren

Ein besonderes Problem bei der Anreise gibt es für die Anhänger, die den Weg von Münster nach Gelsenkirchen mit dem Zug zurücklegen. Alleine 1.000 Preußen-Fans werden mit zwei Entlastungszügen zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof fahren. Von dort sind es knapp sieben Kilometer bis zum Stadion. Ziemlich weit, wenn keine Straßenbahnen und Busse fahren. Doch für die Münsteraner ist für Abhilfe gesorgt. "Die Gästefans von Preußen Münster werden vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Shuttle-Bussen zum Stadion transportiert", teilt die Polizei mit. So wird auch eine Fantrennung erreicht. An den Kosten für den privaten Busverkehr für bis zu 3.000 Fans beteiligt sich Preußen Münster laut eigener Information über die Vereinsmedien.

Wer sich dennoch zu Fuß auf den Weg ins Stadion machen will, sollte dafür mindestens eineinhalb Stunden einplanen. Einen gemeinsamen Fanmarsch wird es aufgrund der ohnehin angespannten Situation auf den Straßen und Parkplätzen nicht geben. "Ein organisierter Fanmarsch zur Arena ist an Auflagen geknüpft und kann aufgrund der Verkehrslage nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden" warnt die Polizei deshalb.

Und sie weist vorsichthalber daraufhin, dass die üblichen Einlasskontrollen nicht verkürzt werden, nur weil es zeitlich für einige Fans vielleicht knapp werden könnte. Man sollte also auf dem Weg zum Stadion genügend zeitlichen Puffer einplanen.