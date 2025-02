Trotz der sportlichen Lage halten die Schalker zu ihrem Klub. Beim Auswärtsspiel in Berlin könnten bis zu 40.000 S04-Fans dabei sein.

„Aufgrund der hohen Nachfrage bitten wir dich um etwas Geduld. Sobald du an der Reihe bist, wirst du automatisch weitergeleitet.“ - So oder so ähnlich startete der Morgen wohl für viele Fans von Schalke 04. Denn Hertha BSC startete heute den offenen Verkauf für das Heimspiel gegen den FC Schalke - und die Fans der Knappen rissen den Hauptstädtern die Ticktes regelrecht aus den Händen.

Zeitweise war der Shop der Hertha sogar so überlaufen, dass man vorher in eine Warteschleife geleitet wurde - an den Fans der Berliner sollte das nicht gelegen haben. Nahezu sekündlich wurden die Ticktes rund um den offiziellen Gästebereich weniger. Schalker, die in Berlin noch dabei sein wollen, sollten also schnell sein.

In den sozialen Medien spricht manch ein Anhänger der Königsblauen von bis zu 40.000 Schalkern, die sich am Ende auf den Weg nach Berlin machen könnten. Ob es wirklich so viele werden ist zwar noch offen, möglich wäre es aber. Denn Herthas vergangenes Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg sahen zuletzt „nur“ 41.752 Zuschauer. Darunter einige Tausend Gäste-Fans. Knapp 30.000 Plätze im Olympiastadion blieben also leer.

Zusammen mit den rund 7.000 Tickets aus dem offiziellen Gästebereich könnten die Schalker also tatsächlich an der Marke von 40.000 Zuschauern kratzen. Zumal Hertha am späten Mittwochnachmittag weitere Blöcke öffnete und Schalke-Fans in den sozialen Medien dazu aufriefen, die neuen Kontingente aufzukaufen.





Regelmäßig nutzen Fans von großen Traditionsvereine das für Hertha BSC überdimensionierte Olympiastadion, um aus dem Auswärtsspiel ein Heimspiel zu machen - und sich selbst ein schönes Wochenende in der Hauptstadt. Das nutzen sicher auch viele Schalke-Fans für sich. Denn das Kellerduell mit der Hertha findet samstags um 13 Uhr statt und ist damit ideal terminiert, um ein ganzes Wochenende in Berlin zu verbringen. Mit dem Schalke-Spiel als Highlight.

Bereits in der vergangenen Saison starteten die Fans von Schalke 04 eine Invasion auf Berlin. Über 20.000 Schalker begleiteten ihre Mannschaft damals nach Charlottenburg und wurden Zeugen einer 2:5-Klatsche. Damals war dies der Beginn einer Negativspirale und dem großen Zittern um den Klassenerhalt. Auch in dieser Saison ist die sportliche Lage für Königsblau kaum besser. Umso bemerkenswerter ist die Anzahl der Schalker, die ihren Klub Woche für Woche durch Deutschland begleitet.

Auswärtsfahrer-Meister Schalke?

In der vergangenen Saison 2023/24 waren die Fans der Königsblauen die reisefreudigsten aus ganz Deutschland. Durchschnittlich 6.759 Schalker begleiteten ihre Mannschaft in die Stadien der Republik - kein anderer Verein konnte auswärts auf eine größere Unterstützung setzen als der Zweitligist. Es gilt also, einen Titel zu verteidigen.

Denn auch in dieser Saison rangieren die Schalker in der Auswärtsfahrertabelle weit oben. Mit im Schnitt 5.475 Gäste-Fans stehen die Gelsenkirchener hinter dem Hamburger SV (6.273) und dem VfB Stuttgart (6.552) zwar derzeit nur auf Platz drei, haben einige große Gästeblöcke wie die in Kaiserslautern, Düsseldorf und eben Berlin aber noch vor sich. Die Fans von Schalke 04 könnten ihrem Verein also auch in diesem Jahr zumindest den Titel als „Auswärtsfahrer-Meister“ sichern.

Bei den Anhängern von Hertha BSC dürfte die Schalke-Invasion indes auf keine große Gegenliebe stoßen. Bei den Herthanern ist Schalke gar nicht gerne gesehen und wird sogar als großer Rivale wahrgenommen. Ganz im Gegensatz zu den Schalkern, in deren Köpfen Hertha BSC keine Rolle spielt - die wohl einseitigste Rivalität in Deutschland.