Am Freitagabend kämpfen Schalke 04 und Preußen Münster um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Über 6000 Preußen-Fans werden vor Ort sein.

Spätestens nach der 0:2-Niederlage des FC Schalke 04 gegen den SV Darmstadt 98 müsste auch dem letzten S04-Fan klargeworden sein, dass die Knappen in dieser Saison nur noch um einen guten Tabellenplatz für die TV-Tabelle kämpfen. Schlimmstenfalls könnte es sogar noch einmal weiter runtergehen.

Denn Königsblau steht nur noch sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Eine Region, der sich der kommenden Gegner SC Preußen Münster ohnehin schon bestens auskennt.

Denn der SCP kämpft seit Tag eins um den Ligaverbleib. Mit einem Sieg würden die Preußen bis auf einen Zähler an Königsblau ranrücken. Entsprechend heiß sind die Fans beider Lager. Die Veltins Arena ist natürlich ausverkauft.

Das bedeutet auch, dass über 6000 Fans des SC Preußen Münster mit nach Gelsenkirchen kommen werden. Um die besser zu koordinieren und den Feierabendverkehr etwas zu entlasten, wird es zwei Entlastungszüge geben:

Hinfahrt: Entlaster 1: Münster Hbf 15:38 Uhr (Gleis 8)

Entlaster 2: Münster Hbf 15:57 Uhr (Gleis 8)

Rückfahrt:

Entlaster 1: Gelsenkirchen Hbf 21:35 Uhr (Gleis 4)

Entlaster 2: Gelsenkirchen Hbf 21:45 Uhr (Gleis 4)

Die Züge werden je 500 Fans fassen. Die Fahrzeit beträgt etwa 50 Minuten. Es gelten die allgemeinen Tarifbestimmungen.

Genau wie die über 6000 Fans fiebert auch Preußen-Kapitän Marc Lorenz dem Duell auf Schalke entgegen. "Das wird mit Sicherheit ein sehr intensives Spiel in diesem Fußball-Tempel. Aber wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass uns die großen Arenen keine Angst bereiten. Das wäre auch Gift", sagte er.

Und weiter: "Im Gegenteil: Wir freuen uns auf diese großen Spiele - auch auswärts. Wir versuchen immer zu pressen, mutig zu sein und unser Spiel durchzuziehen. So wird es auch am Freitagabend auf Schalke sein. Wir fahren dahin, um auf Schalke zu gewinnen. Dann wären sie auch wieder mit in der Verlosung, was die untere Tabellenregion betrifft."