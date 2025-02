Der VfB Stuttgart hat der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagabend nur ein 1:1 abgetrotzt. Auf den Rängen gab es jedoch einen klaren Punktsieg.

Ihre Reisefreude haben die VfB-Fans in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Am Sonntagabend, 23. Februar, 19:30 Uhr, stand das nahe Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim auf dem Programm.

Eine dankbare Gelegenheit, sein Auswärts- zu einem Heimspiel zu machen. Um die 13.000 Fans des VfB Stuttgart sollen in die Arena der TSG eingefallen sein und haben sich die Stimmungshoheit auf den Rängen gesichert.

Bezugnehmend auf die parallel laufende Auszählung der Bundestagswahl, haben die VfB-Fans dann noch eine Spitze in Richtung TSG gesetzt. "Aktuelle Hochrechnung aus Sinsheim (20:02 Uhr): Ergebnis: Mehr als 13.000 haben sich für weiß-rot entschieden. Wählerauftrag: Konstrukt Hoffenheim abschaffen", schrieben sie auf drei Spruchbändern in Richtung der Gastgeber.

Die Kritik an der TSG 1899 Hoffenheim aufgrund der jahrelang sehr stark ausgereizten Auslegung der 50+1-Regel ist nicht neu. Auch der mangelhafte Zuschauerschnitt nicht. Immer wieder nutzen größere Gästefanszenen das, um die Arena der TSG mit ihren eigenen Leuten zu füllen. So auch Eintracht Frankfurt vor ein paar Wochen.

Am kommenden Samstag, 1. März, geht es für die Fans der TSG dann wieder auf Reisen. Beim VfL Bochum geht es ab 15:30 Uhr um enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Dafür haben sich die Ultras der TSG 1899 Hoffenheim etwas Spezielles überlegt. Unter dem Motto "Hoffe Junge, asozial ins Ruhrgebiet!" ruft das "Crescendo Hohenlohe", eine Ultragruppe der Südkurve Hoffenheim, zu einer "Mottofahrt im New-Kids-Style" auf.

"Salut TSG-Fans, am 24. Spieltag steht das direkte Kellerduell beim VfL Bochum an. Für dieses Spiel rufen wir alle auf, ganz im Motto "New Kids" ins Ruhrgebiet zu fahren. Holt eure bunten Trikots raus und zieht eure ältesten Fanklamotten an. Geht in die Läden und kauft das Dosenbier leer! Alle nach Bochum – Alles für den Klassenerhalt! Hoffe Junge", schreibt das "Crescendo Hohenlohe" bei Instagram.