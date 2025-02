Auch wenn der MSV Duisburg zuletzt sportlich Federn gelassen hat, ist die Begeisterung um den Klub ungebrochen. Der SC Wiedenbrück versucht dem erwartbaren Ansturm Herr zu werden.

Das Auswärtsspiel des MSV Duisburg beim SC Wiedenbrück ist noch etwas mehr als zwei Wochen hin, doch die Gastgeber versuchen jetzt schon, einem erwartbaren Fan-Ansturm der Zebras Herr zu werden.

Denn am Freitagabend, 7. März, 19:30 Uhr, würde sich im Normalfall eine vierstellige Anzahl MSV-Fans auf dem Weg in den Osten des Bundeslandes machen. Üblich ist dabei, dass sich all diejenigen, die keine Karte für den Gästeblock mehr bekommen haben, mit Tickets im Heimbereich eindecken.

Der SC Wiedenbrück wird am Dienstag, 4. März, und am Donnerstag, 6. März, jeweils von 17:30 Uhr bis 19 Uhr, einen öffentlichen Vorverkauf am eigenen Jahnstadion organisieren. Den Weg dorthin können sich die allermeisten Zebrafans jedoch sparen.

"Eine Abgabe an Tickets erfolgt nur gegen Vorlage des Ausweises. Es werden nur Tickets für den Heimbereich an den Kreis Gütersloh und Nachbarkreise verkauft. Es werden maximal fünf Kaufkarten pro Person ausgegeben." Heißt im Klartext: Möglichst viele Zebra-Fans sollen so abgefischt werden, um das Heimspiel nicht zu einem Auswärtsspiel zu machen. "Eine Tageskasse am Spieltag wird es nur bei Restkontingent geben."

Natürlich ist trotzdem damit zu rechnen, dass sich einige Zebrafans in den Heimbereichen einfinden werden. Immer wieder werden Fans kreativ, wenn es darum geht, derartige Regularien zu umgehen.

Auch wenn der MSV Duisburg seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, wird es in Wiedenbrück aller Voraussicht nach um die Tabellenführung gehen. Aktuell liegen die Zebras vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach II.

Der SC Wiedenbrück dagegen braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Fünf Zähler liegt der SCW aktuell hinter dem KFC Uerdingen. Während die Krefelder auf Platz 14 die Klasse halten würden, könnte der SC Wiedenbrück als Tabellen-Fünfzehnter absteigen. Dazu sitzen der FC Schalke 04 II und Eintracht Hohkeppel im Nacken.