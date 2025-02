Ein kreatives Projekt soll die Betonwände der Straßenbahnauffahrt am Ruhrstadion in ein einzigartiges Fan-Kunstwerk verwandeln. So können die Fans des VfL Bochum mitwirken.

Das Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße 145 ist nicht nur die traditionsreiche Heimspielstätte des VfL Bochum, sondern auch eines der Wahrzeichen der Stadt. Seine Lage mitten in der Stadt und der seltene Erhalt als eines der letzten reinen Fußballstadien verleihen der Spielstätte einen ganz besonderen Charme. An Heimspieltagen erreicht ein großer Teil der VfL-Fangemeinschaft das Stadion mit dem ÖPNV. Die Straßenbahnlinien 308/316/318 führen direkt am Stadion vorbei.

Stadtauswärts vom Hauptbahnhof Bochum mit der Straßenbahn fahrend, geht es dann zunächst durch einen Tunnel an der Haltestelle „Planetarium“ vorbei. Kurz vor der Haltestelle am Ruhrstadion sind rechts und links zwei spitz zulaufende, knapp 140 Meter lange Betonwände zu sehen, ehe das traditionsreiche Ruhrstadion des VfL Bochum ins Blickfeld kommt. Jetzt soll dieser ohnehin schon besondere Weg zum Stadion noch schöner werden.

Mit dem Projekt „Der VfL und wir“ ermöglicht das Fanprojekt Bochum der VfL-Fangemeinschaft die Betonwände künstlerisch-kreativ zu gestalten: Aus Betongrau soll ein Blau-Weißes Kunstwerk entstehen.

Graffiti ist eine kreative Ausdrucksform, die gerade auf Jugend- und Fankulturen eine besondere Faszination ausübt. Nach enger Zusammenarbeit des Fanprojekt Bochum mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum sowie der Bogestra ist es gelungen, dafür diese Fläche für die VfL-Fans bereitzustellen.

Entwürfe können beim Fanprojekt Bochum eingereicht werden

So können die Wände der Straßenbahnauffahrt, unmittelbar vor den Einlasstoren zur stimmungsvollen Ostkurve und zum Block A des Vonovia Ruhrstadions, von den Fans gestaltet werden. Das Besondere dabei: Die Fans entscheiden selbst, wie die Straßenbahnauffahrt am Ende aussehen wird. Sie können Entwürfe beim Fanprojekt Bochum einreichen.

Somit haben alle Anhänger des VfL Bochum die Gelegenheit, mit Hilfe einer Malvorlage, die am Heimspieltag gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag, 15. Februar, im Ostkurventreff am Ruhrstadion ausgelegt wird, Entwürfe für die Gestaltung der Betonwände einzureichen. Alternativ kann die Malvorlage auch online heruntergeladen werden.

Interessierte können am kommenden Mittwoch, 19 Februar, von 17 bis 19 Uhr im Fantreff des Fanprojekt Bochum, nahe der Castroper Straße 44/Finanzamt Bochum-Mitte, eigene Entwürfe unter Anleitung der Projektleiter Helge Berkenbusch und Martin Domagala gestalten.

Umsetzung folgt im April

Am 28. Februar ist Einsendeschluss für die Entwürfe. Welcher Entwurf am Ende gewinnt, entscheidet eine Jury im März. Die Jury besteht aus Vertretern der VfL-Fangemeinschaft sowie des Netzwerks des Fanprojekt Bochum. Die gestalterische Umsetzung des Graffiti-Projektes an der 140-Meter-langen Betonwand am Fuße des Ruhrstadions soll im April erfolgen. Die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner des Projektes wird außerdem im Mai zur offiziellen Einweihungsveranstaltung der neu illustrierten Wand der Straßenbahnauffahrt eingeladen.

Das Projekt „Der VfL und wir“ wird durch verschiedene Fördermittel finanziert. Dazu gehören der „Bochum-Fonds“, mit dem die Stadt Bochum gemeinnützige Quartiersprojekte unterstützt, der „Pool zur Förderung innovativer Fußball- und Fankultur (PFiFF)“ der DFL sowie der VfL Bochum.