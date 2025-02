Der Bochumer ZuZ-Fanexpress bietet einen „Sambazug“ nach München an, es gibt noch Karten. Tickets fürs Bayern-Spiel gibt es in begrenzter Zahl.

Es ist Tradition, dass der Bochumer Zug-um-Zug (ZuZ)-Fanexpress zum letzten Spiel der Saison einen Sonderzug anbietet. Wie in den Vorjahren nach Bremen und Berlin etwa.

In dieser Saison aber wird es keine Samba-Tour zum finalen Spiel beim FC St. Pauli Mitte Mai geben. Der Grund: Es gibt zu wenige Gästetickets für das Spiel im Stadion am Millerntor, um eine Sonderzug-Fahrt zu stemmen.

Doch auch in dieser Spielzeit wird eine Sonderfahrt stattfinden: und zwar zum Spiel beim Tabellenführer FC Bayern am 8. März (Anpfiff 15.30 Uhr). Der Gästeblock der Allianz-Arena bietet 7500 Plätze.

Legendär war eine Tour mit 800 VfL-Fans im Februar 2023, als zugleich 50 Jahre Fan-Freundschaft auch auf Schienen gefeiert wurden.

Fanexpress fährt Bochumer Fans seit 28 Jahren zu Auswärtsspielen

Mehr als 110.000 Fans sind mit den „ZuZlern“ in nun 28 Jahren quer durch Deutschland gefahren, mit den Mitarbeitern vom „Zug-im-Zug-Fanexpress“, diesem in dieser Form einmaligen Bochumer Projekt in Deutschland. Vor allem Fans des VfL Bochum fahren zu den Auswärtsspielen mit in der Bahn oder auch in Bussen. Zahlreiche Stammgäste, Allesfahrer, Mitglieder von Fanklubs, kleine und große Anhänger zählen dazu. Die Polizei ist informiert, fährt aber nicht mit.

Neben den ZuZlern wie einem der Gründungsväter, Matthias Steinke, sorgt die Fanszene selbst für Ordnung - Vandalismus oder Ausschreitungen gab es in all den Jahren nie, versichert ZuZ-Geschäftsführer Marwan Omeirat. Weder bei den Touren in den Regelzügen der Bahn noch in den Sonderzügen, dem Highlight des Jahres.

VfL Bochum on tour: Abfahrt am frühen Morgen zum Bayern-Spiel

Am Samstag, 8. März ist die Abfahrt frühmorgens, voraussichtlich gegen 4 oder 5 Uhr geplant vom Bochumer Hauptbahnhof. Vor der Partie kann man noch kurz in Münchens City vorbeischauen. Zurück geht es dann am frühen Abend direkt nach dem Spiel in München. Eine Karte kostet 75 Euro. Für Getränke und Snacks zu „fanfreundlichen Preisen“ und für Stimmung im „Sambawagen“ werde gesorgt, erklärt das ZuZ-Team.

Dieter Hecking, der Trainer des VfL Bochum, spricht in einer Sonderfolge "Inside VfL" über seine Mannschaft, das Derby gegen den BVB und eine mögliche Vertragsverlängerung. In einer Sonderfolge vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund nahm sich Dieter Hecking, Trainer des VfL Bochum, Zeit, um über das anstehende Spiel gegen den BVB zu sprechen. Moderatorin Annalena Fedtke und Reporter Ralf Ritter fühlen ihm in einer neuen Folge von "Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum" aber auch in privaten Dingen auf den Zahn. Zudem sprechen die drei über den Kader, die Winter-Transferperiode und was nötig ist, damit Hecking beim VfL Bochum seinen Vertrag verlängert.

Bisher sind 400 Karten verkauft, bei 700 Fans ist die Tour für den ZuZ-Fanexpress kostendeckend, so Steinke. Die Fahrt werde auf jeden Fall stattfinden, eine Absage wie bei der geplanten Fahrt nach Stuttgart im Vorjahr kommt nicht mehr in Betracht. Der Verkauf läuft, sofern nicht vorher ausgebucht, bis zur Abfahrt, erklärt Steinke. Plätze gibt es etwa noch in den Wagen sechs bis zehn von 13 Fan-Wagen. Tickets gibt es unter www.zuz-fanexpress.de.

ZuZ-Fanexpress hat ein Kontingent an Stehplatzkarten

Eintrittskarten fürs Spiel sind nicht inbegriffen, die meisten ZuZ-Reisenden decken sich als Inhaber einer Auswärtsdauerkarte, als Mitglied des Vereins und/(oder eines Fanklubs, als Dauerkarteninhaber der Heimspiele selbst ein. Dank einer Kooperation mit dem VfL Bochum gibt es für Zugfahrer ohne Eintrittskarte zudem ein Kontingent an Stehplatzkarten, die beim ZuZ-Fanexpress erworben werden können. Eine Garantie für ein Stadionticket gibt es nicht, der ZuZ bittet daher darum, dass sich alle vorher selbst um eine Karte kümmern. Stand Mittwochnachmittag gab es noch Sitzplatzkarten im Gästeblock über den VfL-Ticketonline-Shop zu erwerben.