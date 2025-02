Vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg können sich die Fans am Ruhrstadion ein Paket abholen. Das Motto der Aktion lautet: „Don´t stop believin´”

Auf die Fans des VfL Bochum ist Verlass. Bei Auswärts- und Heimspielen. Zuletzt war auch in Kiel bei einem Sonntagnachmittag-Spiel der Auswärtsblock fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund wird es einen Fan-Marsch zum Vonovia Ruhrstadion geben.

Natürlich bekommen das die Profis des Bundesligisten mit. Schon länger gab es bei ihnen die Überlegung, den Fans für die bemerkenswerte Unterstützung zu danken. Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wird es nun eine besondere Aktion geben. Das Spiel findet am Samstag, 22. Februar, um 15.30 Uhr statt. Es ist ein Auswärtsspiel, dass für die Fans des VfL Bochum gut zu gestalten ist. Mit dem Auto sind es knapp drei Stunden von Bochum nach Wolfsburg, die Zugverbindung ist ähnlich gut.

Zu erwarten ist, dass der Gästeblock in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ausverkauft sein wird. Die Bochumer Fans machen sich auch in dieser Saison - trotz anhaltender Auswärtsschwäche ihres Lieblingstrams - gerne auf den Weg. Bei den bisherigen elf Auswärtsspielen waren laut fussballmafia.de in Summe 33.305 VfL-Fans in den verschiedenen Stadien, sie legten auf dem Weg dahin bereits fast 4000 Kilometer zurück.

Bis nach Wolfsburg sind es auf dem schnellsten Weg von Bochum knapp 320 Kilometer. Zwischen 8 und 10.30 Uhr werden sich an diesem Spieltag die meisten Fans auf den Weg machen. Genau in diesem Zeitfenster können sich die Auswärtsfahrer vorab am Vonovia Ruhrstadion ein VfL-Fan-Paket abholen. Es ist eins, das die VfL-Profis mitinitiert haben.

Egal wie aussichtslos die Lage erscheint, egal wie schmerzlich die Nackenschläge auch sind – beim VfL wird nicht einfach aufgegeben. Mitteilung VfL Bochum

Die gesamte Aktion steht unter dem Motto: „Don´t stop believin´”. Das Lied ist seit dem Relegationsfinale 2023/24 fester Bestandteil der Playlist der VfL-Fans. Bei den Heimspielen im Vonovia Ruhrstadion wird der Song regelmäßig gespielt, immer wieder halten Fans Pappschilder mit dieser Botschaft in die Luft.

„Egal wie aussichtslos die Lage erscheint, egal wie schmerzlich die Nackenschläge auch sind – beim VfL wird nicht einfach aufgegeben“, heißt es in der Mitteilung des VfL Bochum zu dieser Aktion. „In der Restspielzeit wollen wir das nächste (Fußball-)Wunder schaffen. Gemeinsam, denn nur so geht es.“

Verpflegung kommt von der Mannschaft

Für alle Fans, die mit nach Wolfsburg fahren, sorgt die Mannschaft als Mitinitiator für die Reiseverpflegung. Alle teilnehmenden Auswärtsfahrer und -fahrerinnen bekommen am Spieltag per „Drive-In“ Dosen mit Fiege-Pils. Es gibt mit Mineralwasser aber auch eine alkoholfreie Alternative für Kinder und Fahrer, zudem Chips und Schoko-Snacks sowie einen Aufkleber mit dem Motto „Don´t stop believin´”.

Als besonderes Goodie gibt es für die ersten 100 Fahrzeuge der gemeinsamen Fahrt den passenden Motto-Schal mit der Aufschrift „Don´t stop believin“ für den VfL-Konvoi nach Wolfsburg. „Wir hoffen auf maximalen Support in Wolfsburg“, wird Maxi Wittek stellvertretend für das Team und den Mannschaftsrat in der Mitteilung zitiert. „Lasst uns gemeinsam drei Punkte holen.“

Die Ausgabe der Wegzehrung und Fanartikel findet am Spieltag selbst unter der Stadionbrücke des Vonovia Ruhrstadions im Zeitraum zwischen 8 und 10.30 Uhr statt. Für die Abholung - ausschließlich mit dem PKW, nicht zu Fuß möglich - müssen VfL-Fans ihr Ticket für das Spiel in Wolfsburg vorzeigen. Der VfL Bochum teilt zudem mit, dass sich alle Initiatoren von Fanbussen sich an die Fanbetreuung wenden können, um ebenfalls von dem gesponserten Wegproviant zu bekommen.