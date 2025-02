Rot-Weiss Essen wird in der Sommerpause ein Freundschaftsspiel in Schottland bestreiten. Bei den RWE-Fans hat das eine große Euphorie erzeugt.

Vor genau einer Woche hat Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen mit einer Ankündigung überrascht, die seitdem hohe Wellen geschlagen hat. Am Mittwoch, 9. Juli 2025, bestreitet RWE ein Freundschaftsspiel beim schottischen Erstligisten Hibernian FC, in Schottlands Hauptstadt Edinburgh kommt es zur Neuauflage einer historischen Europapokal-Begegnung.

Vor genau 70 Jahren trafen diese beiden Vereine im neu gegründeten Europapokal der Landesmeister aufeinander, dem Vorreiter der Champions League. Nun gibt es ein sportliches Wiedersehen, das zahlreiche Essener Fans vor Ort erleben möchten.

Ersten Schätzungen aus Fan- und Vereinskreisen zufolge werden über 2000 RWE-Anhänger in Edinburgh dabei sein, um das Spiel an der Easter Road zu sehen. Beide Vereine haben angekündigt, zeitnah weitere Informationen zur Begegnung zu veröffentlichen. Darauf wollte die Essener Anhängerschaft nicht warten. Obwohl noch keine Hinweise zum Verkauf der Tickets bekannt sind, haben zahlreiche RWE-Fans die Reise kurz vor den Sommerferien in NRW schon auf eigene Faust gebucht. In großen WhatsApp-Gruppen und in sozialen Netzwerken werden unter dem Motto „RWE international“ gemeinsame Reisen geplant.

Das macht sich bereits bei den Flugpreisen bemerkbar. Aufgrund der großen Nachfrage sind Flüge aus dem Westen Deutschlands in die schottische Hauptstadt teurer geworden. Wer dabei sein möchte, ist gut beraten, zeitnah zu buchen. Auch Reisebusse sind für einige Fans eine Option, um nach Edinburgh zu kommen.

Rot-Weiss Essen wird zum 150. Geburtstag eingeladen

Die Begeisterung im Fanlager über das Traditions-Duell beim Hibernian Football Club ist beim Verein mit viel Wohlwollen zur Kenntnis genommen worden. Rot-Weiss Essen möchte in den nächsten Tagen konkretere Informationen veröffentlichen, etwa zum Thema Tickets. Was Essener Fans beachten müssen: Für die Einreise nach Großbritannien benötigen die Anhänger ab dem 2. April 2025 neben einem gültigen Reisepass auch eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA). Für die Beantragung müssen rund acht Wochen einkalkuliert werden.

RWE folgte einer Einladung der Schotten, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern und die Essener als Ehrengast begrüßen. Als Deutscher Meister des Jahres 1955 hatte sich RWE als erste deutsche Mannschaft für diesen Wettbewerb qualifiziert, in der ersten Runde wartete der Hibernian Football Club.

Im Hinspiel in Essen ging RWE ohne seine damaligen Starspieler Helmut Rahn und Penny Islacker mit 0:4 unter beraubte sich somit aller Chancen auf ein Weiterkommen. Im Rückspiel feierten die Essener einen Achtungserfolg und erkämpften sich ein 1:1-Remis. Islacker war in Schottland wieder mit dabei, im Tor stand die Essener Torhüter-Legende Fritz Herkenrath. WM-Held Rahn fehlte erneut verletzungsbedingt und konnte das Ausscheiden nicht verhindern.