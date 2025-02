Fans: Wegen Pyro! Geldstrafen für Schalke und RWE - weitere fette Strafen drohen

Der DFB kennt kein Pardon, wenn es um das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen geht. Jetzt müssen mal wieder der FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen für das Verhalten der Fans bezahlen.

Am Mittwoch wurden der FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen vom DFB-Sportgericht wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans zur Kasse gebeten. Beide Klubs müssen zahlen, weil ihre Anhänger pyrotechnische Gegenstände gezündet haben.

Gegen den S04 verhängte das Verbandsorgan eine Strafe in Höhe von 15.000 Euro. Grund ist das Abbrennen von mindestens 25 Bengalischen Feuern beim Auswärtsspiel bei Preußen Münster in der Hinrunde. 5.000 Euro davon können für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Das veröffentlichte der DFB auf seiner Homepage.

Auch RWE muss für das Fehlverhalten seiner Zuschauer bezahlen. Der Drittligist kommt nach dem Zünden von jeweils zwei Bengalischen Fackeln und Rauchkörper im Fanblock beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit einer Strafe von 1.500 Euro günstiger davon. Beide Vereine haben zudem die Kosten der Verfahren zu tragen und den Urteilen bereits zugestimmt.

Mit 23.700 Euro Gesamtstrafe in dieser Saison bewegt sich der S04 in der 2. Liga - wie sportlich auch - im unteren Mittelfeld. Zum Vergleich: Der Hamburger SV mit 142.500 Euro und der 1. FC Köln mit 169.600 Euro bereits verhängten oder konkret angedrohten Gedstrafen stehen auch in dieser Rubrik ganz oben. Und das nächste - diesmal wahrscheinlich deutlich teurere Urteil - droht den Königsblauen bereits. Denn beim letzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg fackelten die Schalke-Fans in der Nordkurve mindestens 60 Fackeln ab.

Essen wurde bislang mit Strafen in Höhe von 5.700 Euro belangt. Aber dabei wird es nicht bleiben. Denn auch hier drohen weitere fette Strafen. Im Dezember sorgten Essen-Randalierer in Osnabrück für einen Eklat, als sie sich Zugang zum Innenraum verschafften. Und beim Spiel beim 1. FC Saarbrücken zündeten sie etliche rote Leuchtfackeln und zielten mit Raketen auf andere Zuschauer. Unrühmlicher Spitzenreiter in der 3. Liga ist laut liga3-online aktuell Dynamo Dresden mit 188.200 Euro. Das sind dann schon Summen, die richtig wehtun.

Ein Blick in die Bundesliga aus Reviersicht: Während der VfL Bochum in dieser Saison vom DFB wegen seiner Anhänger noch gar nicht belangt wurde, wurden dem BVB bislang Strafen in Höhe von 78.500 Euro auferlegt.