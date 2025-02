Das Niedersachsenderby zählt zu den stimmungsvollsten in Deutschland. Die Fans von Eintracht Braunschweig beklagen nun jedoch einen Fan-Teilausschluss.

Das Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am Sonntag, 9. März, wirft seine Schatten voraus. Allerdings im negativen Sinne.

Denn zum wiederholten Male wird es einen Fan-Teilausschluss geben. So wird das Gäste-Kontingent an Tickets für Fans von Eintracht Braunschweig um 40 Prozent reduziert. Eine Farce aus Sicht der BTSV-Ultras, die elementare Teile ihrer Fankultur gefährdet sehen.

Aus diesem Grund rufen sie dazu auf, den Vorverkauf des Derbys in Hannover zu boykottieren. Gleichzeitig wolle man sich gegen die Verfügung zur Wehr setzen und betrachte die Lage "dynamisch".

Heißt: Sollte der Fan-Teilausschluss zurückgenommen werden, wäre mit einem geschlossenen Auftritt der Braunschweiger Fanszene zu rechnen.

Das Statement der Braunschweiger Ultras im Wortlaut

"Zwar hatten wir gehofft, dass wir nach dem Heimderby um den jetzt folgenden Eiertanz herumkommen, allerdings lässt uns die polizeiliche Verfügung u.a. zur Reduzierung des Gästekontingents um 40 % keine andere Wahl. Trotz deutlichem polizeilichen Mehraufwand im Hinspiel halten Daniela Behrens und Konsorten an ihrem Handeln fest.

Das reduzierte Gästekontingent ist ein für uns nicht hinnehmbarer Umstand, den wir entschieden bekämpfen werden. Zwar ist es durchaus möglich, mit 2.500 Gästen einen anständigen Auftritt in Hannover hinzulegen - aber wie so oft geht es in dieser Angelegenheit ums Prinzip. Wir werden nicht hinnehmen, dass dieses Beispiel Schule macht und sukzessive an der gängigen 10%-Regel für Gästefans geschraubt wird. Heute betrifft es das Derby gegen die Roten, morgen andere tatsächliche oder vermeintliche Risikospiele und ehe wir uns versehen, werden Polizei und Verbände die Daumenschrauben immer weiter anziehen.

Die entsprechende Anzahl von Gästefans ist ein für uns elementarer Bestandteil von Fankultur, den es zu verteidigen gilt! Schlussendlich steht für uns fest, dass wir unter diesen Bedingungen das Derby am 09.03.2025 nicht besuchen werden! Wir werden uns auf allen uns zur Verfügung stehenden Ebenen gegen diesen Ausschluss wehren und die nötige Zeit nutzen, um die Verfügung anzugehen.

Dementsprechend darf dieses Flugblatt als erste Einschätzung in einer dynamischen Situation verstanden werden. Parallel werden wir unterschiedliche Szenarien durchgehen und ein Programm ausarbeiten, damit möglichst viele Braunschweiger unserem Aufruf folgen. Aktuell rufen wir dazu auf, nicht am Vorverkauf teilzunehmen und in euren Fanclubs und Bekanntenkreis diese Nachricht zu streuen. Wir werden uns beim nächsten Heimspiel detaillierter zu der Thematik äußern, wollen hiermit jedoch bereits die Marschroute für die aktive Fanszene mitteilen. Keine halben Sachen - volles Gästekontingent!"