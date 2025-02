1. FC Köln gegen den FC Schalke 04. Mehr Fußball pur geht fast nicht. Beide Vereine verfügen über riesige Fanlager. Nun haben die Gäste ihre Anhänger gewarnt.

Am Sonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) gastiert der FC Schalke 04 beim 1. FC Köln. Während es für die Kölner darum geht, sich die Tabellenführung, die sie vor diesem Spieltag innehatten, vom Hamburger SV zurückzuholen, ist die Saison für S04 mehr oder weniger gelaufen.

Zwar brauchen die Königsblauen natürlich noch Punkte gegen den Abstieg, aber der Abstand nach unten ist doch relativ komfortabel. Und nach oben dürfte nach der 2:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg wohl nichts mehr gehen.

Dennoch ist der West-Klassiker gegen die Rheinländer eins der Spiele, um die die Bundesliga das Unterhaus derzeit beneidet. Das Rheinenergie-Stadion ist mit knapp 50.000 Zuschauern restlos ausverkauft. Und auch der Gästeblock wird natürlich komplett voll sein: 5.000 Schalke-Fans werden die Knappen nach Köln begleiten.

Die Deutsche Bahn setzt einen Entlastungszug ein. Dieser wird von Gelsenkirchen mit Zwischenhalt in Duisburg nach Köln Messe/Deutz eingesetzt. Von dort geht es für die Schalke-Anhänger mit eigens bereitgestellten Straßenbahnen zum Stadion.

Aufgrund der bestehenden Rivalität sollten Schalker generell vorsichtig sein, offen mit S04-Kleidung durch Köln zu ziehen. Mitteilung Schalke 04

Die Abfahrt vom Hauptbahnhof in Gelsenkirchen erfolgt um 9.16 Uhr (Gleis 8). Am Duisburger Hauptbahnhof hält der Zug 9.33 Uhr (Gleis 2). Ankunft in Köln ist um 10.16 Uhr. Nach dem Spiel geht es 17.03 Uhr (Gleis 2) über Duisburg wieder zurück ins Ruhrgebiet. Um 18.03 Uhr sind die Fans dann wieder zurück in Gelsenkirchen.

Für die Behörden ist dieser Entlastungszug eine gute Möglichkeit, viele Schalke-Fans bei der gemeinsamen Anreise von den FC-Fans zu trennen. Denn zwischen dem Anhang der beiden Vereine herrscht seit vielen Jahrzehnten eine große Abneigung. Deshalb hat der S04 jetzt seine eigenen Fans gewarnt.

"Aufgrund der bestehenden Rivalität sollten Schalker generell vorsichtig sein, offen mit S04-Kleidung durch Köln zu ziehen", schreibt der Verein in seinen Medienkanälen an die Anhänger. "Dies gilt insbesondere für den Innenstadtbereich rund um den Zülpicher Platz, Barbarossaplatz und Rudolfsplatz sowie ganz besonders für die Kneipen rund um Müngersdorf und die Ecke Militärring/Junkersdorfer Str."

Zuletzt kam es auch immer wieder vor, dass die aktive Kölner Fanszene durch Anhänger von Borussia Dortmund unterstützt wurde. Da der BVB sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bereits am Samstag hat, ist es also auch nicht ausgeschlossen, dass sich auch BVB-Anhänger auf den Weg nach Köln machen. Das könnte die Situation bei diesem Risikospiel zusätzlich verschärfen. Davor will der Zweitligist seine Fans bewahren.