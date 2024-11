„Ein Fußballspiel ist keine Opernaufführung“, meint die aktive Münchner Fan-Szene. Ein Boykott-Aufruf für das Auswärtsspiel des FC Bayern gegen Donezk zeigt nun Wirkung. Die Tickets gibt's günstiger.

Nach dem Ticket-Ärger für das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Schachtar Donezk gibt es die Eintrittskarten nun deutlich billiger.

Für das Spiel in der Königsklasse am 10. Dezember in der Schalker Veltins-Arena hätten Bayern-Fans ursprünglich für einen Sitzplatz 105 Euro und für einen Stehplatz 52 Euro zahlen sollen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der ukrainische Spitzenverein nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise nun „neugestaltet“. Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch 26 Euro, ein Sitzplatz 45 Euro.

Der ukrainische Verein habe „die Ticketpreise im Gästesektor für unser Auswärtsspiel auf das gemäß Ticket-Regularien erlaubte Preisniveau angepasst“, schrieb die Südkurve München in Richtung der Europäischen Fußball-Union UEFA. Daher werde man nun „mit allen aktiven Gruppen“ das Spiel gegen Donezk doch besuchen.

„Durch die Umwandlung der Eintrittspreise soll allen Fans – auch denen, die bereits ihre Ticket-Anfrage storniert hatten – die Möglichkeit gegeben werden, eine neue Anfrage aufzugeben“, teilte der FC Bayern mit.

Preisübersicht Tickets Reduzierter Tageskartenpreis im Fanblock, der unter die Preisbeschränkung der UEFA für Fans der Gastmannschaft fällt (5 % der Stadionkapazität): Stehplatz: 26 € Sitzplatz: 45 € Tageskartenpreis für Tickets, die von Shakhtar zusätzlich zur Verfügung gestellt werden: Sitzplatz: 90 € Die Verlosung der Tickets sowie die Benachrichtigung aller Ticket-Inhaber startet am Dienstag, 19. November.

Vorausgegangen war eine Welle von Stornierungen von Münchner Anhängern. In der Vorwoche war die Zahl von Ticketanfragen von zunächst 55.000 auf nur noch 19.000 abgesackt. Auf die Preisgestaltung von Schachtar, das seine Spiele wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Gelsenkirchen austrägt, hat der FC Bayern aber grundsätzlich keinen Einfluss.

Die aktive Fan-Szene der Bayern hatte sogar zum Boykott aufgerufen. Dagegen wehrten sich die Bayern-Ultras in einem Aufruf mit der Überschrift: "Donezk Auswärtsspiel boykottieren!" Darin hieß es: "Weite Teile der aktiven Südkurve werden das Auswärtsspiel gegen Schachtar Donezk aufgrund der preislichen Umstände nicht besuchen."

Die Begründung: "Das dynamische Preissystem in Verbindung mit einem hohen Grundpreis der Tickets bei unserem Spiel erzeugen eine unverhältnismäßige Verteuerung im Vergleich zu den anderen Heimspielen von Schachtar Donezk im Europapokal."

Zum Vergleich: Zahlten die Fans von Atalanta Bergamo ab 23 Euro für einen Stehplatz, kostet dieser für die Bayern-Anhänger satte 52 Euro. Beim Sitzplatz sieht es nicht anders aus: 105 Euro sollen die Bayern-Anhänger für die Gästekurve bezahlen, die Fans von Atalanta Bergamo bekamen Tickets ab 28 Euro.

Am Rande: Gegen Atalanta Bergamo (0:3) waren 21.636 und gegen Young Boys Bern (2:1) 17.420 Fans zu den Schachtar-Spielen auf Schalke gekommen.