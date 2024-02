Schalke U23: Unfassbare Aktion! Alemannia-Ultras verwüsten Parkstadion-Toiletten

Fans von Alemannia Aachen haben am Sonntag im Parkstadion randaliert.

Alemannia Aachen war am Sonntagmittag bei der U23 des FC Schalke 04 zu Gast. Etwa 1.500 Fans haben den Spitzenreiter aus der Kaiserstadt nach Gelsenkirchen begleitet.

800 Tickets hatte der Verein bereits im Vorfeld abgesetzt. Mehr Tickets gab es auch nicht von den Königsblauen. Allerdings konnten sich neutrale Besucher ebenso wie Schalke-Fans noch vor im strömenden Regen stattfindenden Spiel Tickets kaufen, so dass insgesamt etwa 1.100 Aachener Fans bei der Partie dabei gewesen sind.

Wäre das Wetter besser gewesen, wären sicherlich noch mehr Anhänger aus dem Rheinland mit in den Ruhrpott gekommen. Die Knappen hatten deshalb zunächst überlegt, einen Blocktausch vorzunehmen und den größeren Heimbereich auf der Gegengeraden dem Gast zu überlassen. Im Endeffekt hatten sie aber davon Abstand genommen. 600 Anhänger sind mit dem Sonderzug nach Gelsenkirchen gekommen. Die meisten von ihnen verhielten sich vorbildlich. Gemeinsam saßen S04-Fans und Alemannia-Anhänger in den Blöcken für die Heimfans auf der Gegengeraden. Einige Ultras benahmen sich jedoch völlig daneben.

Sie sprühten nicht nur bereits im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Viel schlimmer sind die Verwüstungen, die sie auf den Toiletten im Gästebereich angerichtet haben. Nicht nur, dass auf Türen und Kacheln überall Aufkleber platziert wurden. Spiegel, Fliesen Türen und sanitäre Einrichtungen wurden mit gelber Farbe und schwarzen Kürzeln verschmutzt.

Hinzu kam eine herausgerissene Heizung. Auch wurde ein Seifenspender abgefackelt und eine Rauchbombe in den Toilettengang geworfen. Ähnliches hatten die Anhänger der Alemannia wohl auch schon beim Spiel bei Borussia Mönchengladbach II getan. Sollte Alemannia Aachen am Ende der Saison tatsächlich in die 3. Liga zurückkehren, müssen sich die Vereine wohl auf einiges gefasst machen.