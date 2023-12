Kein Weihnachtssingen auf Schalke: So ist der Stand beim Supportersclub

Der FC Schalke 04 veranstaltet in diesem Jahr kein Weihnachtssingen. Auf besinnliche Stimmung müssen die S04-Fans dennoch nicht verzichten.

Der FC Schalke 04 hat sich in diesem Jahr dazu entschieden, kein Weihnachtssingen mit seinen Fans anzubieten. Eine strategische Entscheidung.

Oder auch eine Abstimmung mit den Füßen. Oder den Kehlen. Denn die zuletzt rückläufige Zuschauerzahl dürfte bei der Entscheidung, auf das Event zu verzichten, eine Rolle gespielt haben. Die Nachfrage war zuletzt schlicht nicht mehr in dem notwendigen Maß für so ein Groß-Event vorhanden.

Besuchten vor der Corona-Pandemie 2019 immerhin fast 34.000 Schalke-Fans die Veranstaltung im Stadion, um sich mit Liedern und Vorträgen gemeinsam auf das christliche Fest einzustimmen, waren es 2022 nur 16.000 Schalke-Anhänger, die unter anderem mit Schlagerstar Olaf Henning Weihnachtslieder geträllert haben. Daher ist es eine nachvollziehbare Entscheidung, zumindest mal auszusetzen.

Obwohl der FC Schalke 04 sein Weihnachtssingen in diesem Jahr in der Schalker Arena also nicht durchführt, müssen die Fans der Königsblauen auf ein gemeinschaftliches Weihnachtserlebnis in Königblau dennoch nicht verzichten. Denn das traditionelle Adventssingen des Supportsersclub in der Glückauf-Kampfbahn findet statt. Und das bereits zum achten Mal. Am 3. Advent ist ab 16.30 Uhr Einlass, um 18.04 Uhr geht es dann los.

Die Tribüne der „GAK“ bietet dabei etwas mehr als 500 Fans stets eine stimmungsvolle und historische Kulisse. Die zur Verfügung stehenden Tickets sind in der Regel alle vergriffen.

Veranstaltet wird das Adventssingen vom Supportersclub zusammen mit Teutonia Schalke und der Pfarrei St. Augustinus (Offene Kirche auf Schalke - St. Joseph). Die Tickets kosten vier Euro. Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf wird wieder an Gelsenkirchener Einrichtungen gespendet. Es wird Weihnachtsmarktstände mit Bier und Bratwurst, mit Glühwein und Keksen geben.

"Wir haben schon wieder um die 500 Tickets abgesetzt. Viel mehr geht auch nicht. Aber Restkarten kann man noch am Freitag bei uns im Schalker-Meile-Treff sowie dort vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth erwerben", sagt der Supportsclub-Vorsitzende Andreas Jour. "Sollten dann immer noch Tickets übrig sein, bieten wir gegen Fürth vielleicht auch im Mitgliedereck im Stadion noch den Kauf von Karten an."

Das Adventssingen des Supportersclub gibt es seit bereits 2014. Zwei Jahre später stieg dann auch der S04 mit seiner Veranstaltung im großen Stadion ein. Zunächst gab es sogar eine zeitliche Konkurrenz, da beide Veranstaltungen am selben Tag stattfanden. Das Problem wurde dann später aufgelöst und das Singen an verschiedenen Tagen durchgeführt.

Doch diesmal haben sich die Knappen gegen eine solche Veranstaltung entschieden. Zum Vergleich: Eine ganz andere Hausnummer findet wenige Kilometer weiter in Dortmund statt. Der BVB hat seine 70.000 Karten für sein Weihnachtssingen am 17.12.23 binnen weniger Tage abgesetzt.