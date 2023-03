RWE: Der Sonderzug nach Dresden fällt aus

Für Anhänger von Rot-Weiss Essen sollte es einen Sonderzug nach Dresden geben. Der fällt nun aus. Die Gründe.

Noch elf Partien stehen in der 3. Liga für Rot-Weiss Essen an, fünf davon auswärts.

Am Samstag (14 Uhr) geht es zunächst zum 1. FC Saarbrücken. Es folgt das Gastspiel bei Dynamo Dresden (Samstag, 8. April, 14 Uhr). Und hier hatte die Fan- und Förderabteilung von RWE (FFA) einen Sonderzug für RWE-Anhänger geplant.

Doch die geplante Fahrt muss ausfallen, wie die FFA auf ihrer Homepage mitteilte.

Der Grund: Der Zug, den die Essener nutzen wollten, wurde bei einer vorherigen Fahrt durch Vandalismus beschädigt. Die FFA betonte in diesem Zusammenhang: "Wir sind total enttäuscht. Es liegen Wochen der intensiven Planung einer unvergesslichen Tour hinter uns, welche uns und euch nun durch die Schäden am Zug genommen wird."

Die Kosten für Ersatzzüge seien zu hoch, daher wird die Fahrt nun nicht stattfinden können. In diesem Zuge nutzte die FFA den Vorfall auch für einen Appell, denn auch die Essener Fans haben sich in Teilen nicht immer so benommen, wie man es sich wünscht.

Daher erklärte die Fan- und Förderabteilung: "Umso mehr sollte uns dieser Vorfall jedoch auch lehren, dass wir im Falle eines künftigen Sonderzuges pfleglich mit dem Zug und der Einrichtung umgehen müssen, um die Touren anderer Fans nicht zu gefährden!"

Nach der Partie in Dresden gibt es noch die Auswärtsspiele beim FSV Zwickau, in Meppen und beim Halleschen FC. Geht es nach der FFA, wird es noch eine Fahrt mit einem Sonderzug geben: "Wir befinden uns weiterhin mit der Centralbahn im Austausch und hoffen euch in dieser Saison noch eine geile Auswärtstour im Sonderzug anbieten zu können, womöglich auch als Saisonabschlusstour nach Halle!"