Nach Fahnenklau: Darum löst sich die RWO-Ultragruppe nicht auf

Der Klau einer Fahne der RWO-Ultragruppierung "Semper fidelis" sorgte am vierten Spieltag der Regionalliga West für einen Spielabbruch. Jetzt melden sich die Oberhausener zurück.

Am vierten Spieltag der Regionalliga West sorgte der Klau der Zaunfahne der Ultragruppierung „Semper fidelis“ von Rot-Weiß Oberhausen für einen Spielabbruch. Beim Stand von 4:1 für die U21 des 1. FC Köln schlichen sich Kölner Ultras mit Leibchen getarnt durch den Innenraum zum Gästeblock und rissen die Fahne vom Zaun. Als Reaktion darauf folgte ein Platzsturm, der letztendlich zu einem Spielabbruch führte.

In Ultra-Kreisen bedeutet der Verlust der eigenen Fahne eigentlich, dass sich die jeweilige Gruppierung auflösen muss. Die Oberhausener meldeten sich allerdings beim 2:1-Sieg über den MSV Duisburg im Niederrheinpokal lautstark zurück. Die Anhänger präsentierten Spruchbanner im Block: „SFOB unzerstörbar – Semper fidelis“.

Gruppierung besteht seit 17 Jahren

Nun haben sich die Ultras zu ihrer Rückkehr geäußert. „Die Gruppe Semper fidelis Oberhausen besteht seit dem Jahr 2005. 17 Jahre, in denen wir uns weigern, uns in eine Schublade stecken zu lassen“, erklärte die Gruppe in einem Statement auf Instagram.

„Nach unserem Selbstverständnis folgt bei einem Fahnenverlust im Kampf die Auflösung der Gruppe. In diesem Fall hatten wir aber nicht die Möglichkeit zu kämpfen und unserem Gegner in die Augen zu schauen.“ Da die Kölner Ultras die Fahne aus dem Innenraum vom Zaun rissen und den Oberhausenern keine Chance gaben, sich zu wehren, könne der Fahnenklau nicht zur Auflösung führen. „Wir bleiben daher bei unseren Grundsätzen und lassen uns nicht davon beirren.“

„Ihr habt unserer Gruppenhistorie einen ordentlichen Kratzer verpasst“

In der 17-jährigen Geschichte habe man sich „abseits der Stadien gegen viele namhafte Clubs gerade gemacht“, erklärten die Oberhausener und boten den Kölnern ebenfalls ein Duell an. „Wir sind jederzeit bereit gegen die Verantwortlichen ein faires Ding auszutragen.“

„Ihr habt unserer Gruppenhistorie einen ordentlichen Kratzer verpasst, aber das bringt uns nicht um. Unser Fundament ist Rot-Weiß Oberhausen und unser Name steht für ewige Treue!“, schlossen die Ultras ihr Statement ab.