BVB: Kartenvorverkauf für Mainz zusammengebrochen

Der BVB hofft im Spiel gegen den FSV Mainz 05 auf 67.000 Fans. Doch der Kartenverkauf im Internet macht am Montag Probleme.

Am Samstag hofft der BVB nach knapp anderthalb Jahren Corona-Krise wieder auf ein fast ausverkauftes Stadion, wenn der FSV Mainz 05 am 16. Oktober 2021 nach Dortmund reist (Anstoß ist um 15.30 Uhr/Sky überträgt/hier gibt es die Partie live in unserem Ticker). 67.000 Fans dürfen kommen, seit diesem Montag ist der Kartenverkauf von Borussia Dortmund für alle geöffnet. Aber: Es gibt technische Probleme.

BVB vermeldet technische Probleme beim Kartenverkauf

In den Sozialen Medien berichtet der BVB von den Schwierigkeiten. "Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, sodass ihr in Kürze alle wieder problemlos Karten bestellen könnt", schreibt der Klub bei Twitter.





Seit Nordrhein-Westfalen die Corona-Schutzverordnung am 1. Oktober 2021 gelockert hat, dürfen wieder viel mehr Fußball-Anhänger in ein Stadion. Alle Sitzplätze können belegt werden, die Stehplätze zu 50 Prozent. Dafür muss die 3G-Regel angewandt werden - so wie es Borussia Dortmund für das Heimspiel gegen Mainz macht. Das heißt: Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen die Profis bestaunen. Zuvor galt beim BVB noch die 2G-Regel, dies haben die Verantwortlichen allerdings angepasst.

Schon bei der Partie gegen den FC Augsburg waren 41.000 Fans ins Stadion geströmt, die Borussia gewann 2:1. Damals konnte der BVB aus organisatorischen Gründen noch nicht mehr Karten ausgeben, dies ändert sich nun am kommenden Wochenende. Zunächst durften sich Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer um die 67.000 Karten für das Mainz-Spiel bemühen. Der Rest wird jetzt im freien Verkauf angeboten. Nun müssen nur möglichst schnell die technischen Schwierigkeiten behoben werden.