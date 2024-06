Der personalisierbare Lederfußball Retro ist das perfekte Geschenk für alle Fußballbegeisterte.

Mit Ihrer individuellen Wunschgravur wird der Ball zu einem ganz besonderem Geschenk für groß und klein.

Der Lederfußball im Retrostyle wird aus echtem Rindsleder hochwertig verarbeitet. Er erinnert an die legendären 50er Jahre in der 1954 die deutsche Nationalmannschaft das erste mal den Sieg der Fußball-Weltmeisterschaft in Bern unter der Führung von Sepp Herberger erreichte. Bis Ende der 1960er war ein Fußball aus Lederstreifen auf dem Fußballplatz der Standard.

Mit dem Retro Fußball verschenken Sie nicht nur einen Hingucker. Mit der persönlichen Gravur wird das Geschenk zu einem Einzelstück für den Beschenkten.

Gravur: maximal 20 Zeichen.

Details:

Lederfußball Retro

echtes Leder

offizielle Spielballgröße 5

handgenäht

18 Segmente

innenliegende Laminierung

Latexblase

im Ballnetz zum praktischen Transportieren und Aufbewahren.

Retro-Lederball mit Gravur jetzt bestellen