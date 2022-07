Anzeige: CyberGhost VPN – Die Königsklassen für nur 1,99 Euro im Monat

Champions League, Formel 1, NBA und vieles mehr: CyberGhost VPN ist spezialisiert auf Sport-Streaming und lockt Neukunden für kurze Zeit mit einem Rabatt von 83 Prozent.

Ob Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal oder Partien der Nationalmannschaft: Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte gleicht auch in der kommenden Spielzeit einem Flickenteppich. Man muss also in der Regel für mehrere Streaming-Abos gleichzeitig blechen, um alle Spiele des Lieblings-Vereins schauen zu können. Da aber während der Sommerpause der Ball eh kaum rollt, lohnt es sich, in andere Sportarten reinzuzappen.

Bei der Formel 1 ist das Streaming-Wirrwarr zwar weniger ausgeprägt, dennoch geht die Entwicklung in eine ähnliche Richtung. Waren in der letzten Saison noch alle Rennen bei RTL im Free-TV zu sehen, bringt der Kölner Privatsender dieses Jahr lediglich vier Rennen ins Wohnzimmer. Die anderen Großen Preise strahlt Sky exklusiv aus. Was nur Wenige wissen: Die Formel 1 und UEFA Champions League, die beiden beliebtesten Königsklassen, lassen sich mit CyberGhost VPN auch ohne teures Streaming-Abo auf den Bildschirm holen.

CyberGhost VPN: Formel 1 bei ServusTV und ORF streamen

Am Sonntag steigt der Große Preis von Österreich. Nachdem Mick Schumacher letzte Woche in Silverstone endlich seine ersten Meisterschaftspunkte einfahren konnte, sind alle gespannt, ob es am Red Bull Ring in Spielberg erneut klappt. Wer allerdings kein Sky hat, schaut hierzulande leider in die Röhre. In anderen Ländern werden die Qualifyings und das Rennen hingegen im Free-TV gezeigt. Beispielsweise verfolgen Formel-1-Fans in Österreich dank ServusTV und dem ORF alles live und gratis mit. Die Schweizer wiederum schalten SRF ein.

Zwar bieten die besagten Sender mitunter in ihren Mediatheken Live-Streams an, doch sobald die Formel 1 läuft, greift das sogenannte Geoblocking: Zugriff haben dann nur noch User mit einer österreichischen oder Schweizer IP-Adresse. Mit einer VPN-Software lässt sich die eigene deutsche IP-Adresse kinderleicht in eine österreichische oder Schweizer IP-Adresse ändern. Nach nur wenigen Klicks ist die Verbindung mit extra für Formel-1-Streams vorgesehenen Servern, die in den Alpenrepubliken stehen, hergestellt – ruckelfrei und in bester Videoqualität.

Für kurze Zeit spendiert der VPN-Anbieter CyberGhost VPN einen satten 83-Prozent-Rabatt auf das 3-Jahres-Abo. Obendrauf gibt es 3 Monate gratis. Neukunden bezahlen dadurch lediglich 1,99 Euro im Monat.* Da kann preislich kein herkömmlicher Streaming-Anbieter mithalten.

Champions League streamen ohne Sky, Amazon oder DAZN

Die freie Wahl der IP-Adresse ermöglicht nicht nur das Streamen der Formel 1. Viele Spiele der UEFA-Wettbewerbe werden nämlich ebenfalls bei unseren Nachbarn im Free-TV übertragen. In der Schweiz haben sich 3+ und TV24 die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League und Conference League gesichert, in Österreich ist ServusTV die Anlaufstelle für europäischen Top-Fußball.

Gerade im Hinblick auf Streams aus Österreich ist CyberGhost VPN der ideale VPN-Anbieter. 224 VPN-Server, die in Wien stehen, hat CyberGhost VPN im Portfolio. Generell gilt die Software als schnellstes VPN auf dem Markt. So kann die VPN-App im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz und kostenlosen VPN-Tools Streaming ohne nerviges Buffering anbieten.

CyberGhost VPN verfügt weltweit über 8.000 Server in 91 Ländern. Nutzer schalten zum Beispiel in ihrem Netflix-Account Filme und Serien frei, die sonst ausschließlich US-Kunden vorbehalten sind. Oder: Befindet man sich im Ausland, etwa im Urlaub, sind die Mediatheken und Live-Streams der öffentlichen-rechtlichen Sender gesperrt. Mit CyberGhost VPN wählt man einfach die passenden deutschen Server aus und streamt problemlos Tatort, Tagesschau und Co. – auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig: Egal ob auf dem TV, PC oder Handy, ob über die PlayStation oder einen Amazon Fire TV Stick.

Hier geht's zum Rabatt-Angebot von CyberGhost VPN.*

CyberGhost VPN bietet Anonymität und Sicherheit

Die Verschleierung der eigentlichen IP-Adresse durch die in Deutschland designte App von CyberGhost VPN bietet zudem den Vorteil, dass Nutzer anonym – wie Geister – im Internet surfen und Werbung geblockt wird. Torrent-Dateien laden CyberGhost VPN Abo-Kunden herunter, ohne ihre Identität preiszugeben. Denn die Internetverbindung wird verschlüsselt, Webseiten können keine Cookies setzen und somit keine Informationen zum Surfverhalten sammeln.

Das birgt großes Sparpotenzial, etwa bei der Urlaubsbuchung. Die Preise von Hotels, Flügen und Mietwagen sind keinesfalls in Stein gemeißelt. Sie sind dynamisch und von verschiedenen Faktoren abhängig. Es kann sich lohnen, die IP-Adresse eines anderen Landes zu wählen, um bei der Buchung günstigere Preise angezeigt zu bekommen. Das gleiche Prinzip gilt beim Onlineshopping. Der Aufwand, auf diese Weise Preise zu vergleichen, ist gering hinsichtlich der erwartbaren Ersparnisse.

CyberGhost-VPN-Nutzer profitieren des Weiteren in Sachen Sicherheit. Passwörter sind optimal geschützt. Cyber-Kriminelle, die Zugangsdaten klauen und im schlimmsten Falle Bankkonten leerräumen, beißen sich am VPN die Zähne aus, egal ob man sich über das heimischen WLAN oder einen öffentlichen Hotspot einloggt.

Bei CyberGhost VPN sind die Daten sicher

Auf Nachfrage gibt CyberGhost VPN an, die Browser-Verläufe und Daten seiner Kunden nicht zu sammeln, zu speichern oder gar an Behörden weiterzugeben. Das würde auch wenig Sinn machen, immerhin ist der Schutz der Anonymität ein zentrales Verkaufsargument des VPN-Anbieters. Der schlagende Grund für VPN ist und bleibt für alle Sportfans der günstige Zugriff auf Fußball, Formel 1, NBA und vieles mehr. Probieren geht über Studieren: CyberGhost VPN lockt mit einer der 45 Tage Geld-zurück-Garantie.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.