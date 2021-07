Die 2. Bundesliga und die 3. Liga nehmen an diesem Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Die folgende Übersicht listet die Zahl der jeweils zugelassenen Zuschauer in den Stadien auf.

Bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität - so lautet der jüngste Beschluss der Politik - darf in Deutschlands Profiligen in der neuen Saison zu den jeweiligen Spielen wieder genutzt werden. Die Maximalzahl an Fans ist allerdings auf 25.000 gedeckelt. Jedoch gibt es je nach örtlicher Situation und Inzidenz Unterschiede.

Außerdem erlaubte der DFB Gästefans in der 3. Liga schon ab dem ersten Spieltag, in den oberen beiden Ligen soll damit aber noch bis zum 3. Spieltag gewartet werden. Doch auch da gibt es Ausnahmen. Bedingungen sind allerdings überall die 3 G's: Geimpft, genesen oder getestet. Wie viele Zuschauer nun an diesem Wochenende in der 2. Bundesliga und der 3. Liga - die Bundesliga startet erst Mitte August - wo zugelassen sind, erfahren Sie hier.

2. Bundesliga

Schalke 04 - Hamburger SV: 19.770 Zuschauer (Kapazität: 62.271), keine Gästefans

Hansa Rostock - Karlsruher SC: 14.500 (29.000), 1000

SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg: 4786 (17.000), 484

1. FC Heidenheim - SC Paderborn: 9.000 (15.000), 200

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt: 10.000 (32.066), 0

Werder Bremen - Hannover 96: 14.000 (42.100), 0

SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf: 7500 (15.000), 0

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue: 17.500 (50.000), 0

FC St. Pauli - Holstein Kiel: 8900 (29.546), 0

3. Liga

VfL Osnabrück - MSV Duisburg: 5000 (16.100), 400

TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken (in Hannover): 15.000 (49.200), 781

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II: 10.000 (10.000), 1200

1860 München - Würzburger Kickers: 5250 (21.272), keine genaue Angabe

Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg: 14.581 (25.667), 1450

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig: 15.000 (49.780), 250

Hallescher FC - SV Meppen: 7500 (15.057), 350

Viktoria Berlin - Viktoria Köln: 2000 (19.708), keine genaue Angabe

SC Verl - Türkgücü München (in Lotte): 5000 (10.059), keine genaue Angabe

SC Freiburg II - Wehen Wiesbaden: noch keine Angabe (24.000), keine genaue Angabe