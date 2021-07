Der VfL Bochum hat den Test gegen den FC Parma mit 1:0 gewonnen. VfL-Trainer Thomas Reis war zufrieden.

Erster Test im Trainingslager in Südtirol, erster Sieg für den VfL Bochum. Gegen den FC Parma gab es durch den Treffer von Raman Chibsah einen 1:0-Erfolg.

Wir haben bei VfL-Trainer Thomas Reis nachgefragt, der das Spiel so bilanzierte.

Reis über...

die erste Hälfte: "Wenn man das ganze Spiel sieht, war es kein unverdienter Sieg. In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme mit dem Zugriff, das hat Parma clever gemacht, da waren wir in Unterzahl. Dort haben wir dann etwas korrigiert, dadurch kamen wir besser in die Partie. Es gab ein, zwei gute Umschaltmomente, wo der letzte Pass nicht ankam. Das war über die gesamte Partie das große Manko."

die zweite Halbzeit: "Nach der Pause haben wir wieder durchgewechselt, da mussten wir etwas variieren, vor allem auf den Außenverteidiger-Positionen. Am Ende standen vier Innenverteidigern auf dem Platz, sie haben es trotzdem sehr gut gemacht, wir hatten den Zugriff auf die Begegnung. Auch spielerisch war das in Ordnung, nur hat auch hier der letzte Pass nicht gepasst."

das Tor des Tages: "Das hatten wir uns absolut verdient, in der Szene hat Soma Novothny super gepresst, Milos Pantovic drang in den Sechzehner ein und wartete bis Chibsah richtig stand."

das Fazit nach 90 Minuten: "Dafür, dass immer noch Jungs auf Positionen spielen, wo sie eigentlich nicht zuhause sind, haben sie das klasse gemacht. Wir haben hier auch nicht gegen einen namenlosen Gegner gespielt. Parma will sicher wieder aufsteigen nach dem Abstieg aus der Serie A, daher bin ich voll zufrieden. Wir haben schon Dinge gesehen in der Offensive, die wir versuchen der Mannschaft mitzugeben. Jetzt arbeiten wir am letzten Pass, dann können wir zufrieden aus dem Trainingslager abreisen." gp / cb

VfL-Aufstellung in der Übersicht Aufstellung 1. Halbzeit: Riemann - Gamboa, Decarli, Lampropoulos, Soares - Tesche - Asano, Losilla, Osterhage, Antwi-Adjei - Ganvoula.

Aufstellung 2. Halbzeit: Ernst - Bella Kotchap, Decarli, Lampropoulos, Leitsch - Tesche (58. Masovic) - Asano (58. Holtmann), Pantovic, Chibsah, Antwi-Adjei (58. Zoller) - Novothny.