Am Dienstag, 21. Juli, 17 Uhr, testet der VfL Bochum in Brixen gegen den FC Parma. Thomas Reis hofft auf ein Duell mit Gianluigi Buffon und muss auf den Außenverteidigerpositionen wieder erfinderisch werden.

Thomas Reis, mit welchen Vorgaben schicken Sie Ihre Mannschaft in das Spiel gegen den FC Parma? Die Defensive soll wieder stabil stehen, da wollen wir uns weiterhin verbessern. Wir haben das Dortmund-Spiel analysiert. Der BVB hat sehr gute Zwischenraumspieler. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie Parma spielen wird, wollen wir uns darauf vorbereiten. Des Weiteren haben wir in den vergangenen Tagen auch mit dem Ball gearbeitet. Wir wollen von hinten heraus Fußball spielen und zu Torabschlüssen kommen. All das will ich gegen einen wahrscheinlich sehr, sehr guten Gegner gerne sehen.

Cristian Gamboa ist nach überstandener Verletzung noch kein Kandidat für einen Einsatz über 90 Minuten. Kann Herbert Bockhorn, der zu Beginn des Trainingslagers über Fieber klagte, wieder spielen? Bei Gambo bin ich froh, dass er die Trainingseinheiten weitestgehend absolvieren konnte. Er ist natürlich noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, muss aber nun auch mal in Spielen zum Einsatz kommen. Wenn alles nach Plan läuft, wird er 45 Minuten bekommen. Herbert wird dagegen noch nicht spielen können. Auf den Außenverteidigerpositionen werden wir dementsprechend wieder Leute spielen lassen, die das nicht unbedingt gewohnt sind. Das soll aber keine Ausrede sein. Man muss auf jeder Position gut verteidigen.

Im 4-3-3-System machte Ihr Team zuletzt bereits eine gute Figur. Gegen Parma gilt es nun, diesen Eindruck zu untermauern… Genau. Gegen Verl waren die Abstände noch sehr, sehr groß. Das haben wir zuletzt gegen Dortmund besser gemacht. Der BVB ist sehr spielstark und hat auch seine Torchancen bekommen. Das ist aber auch dem geschuldet, dass bei uns noch nicht alles zu hundert Prozent funktioniert und Dortmund eben auch eine starke Mannschaft auf dem Feld hatte. Nun haben wir in einem internationalen Spiel die Chance, eine andere Mentalität und Spielweise kennenzulernen. Wir freuen uns darauf und werden wahrscheinlich in dieser Grundordnung versuchen, das Spiel zu gestalten.

Auf der Gegenseite steht vielleicht Gianluigi Buffon im Tor. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Namen? Buffon war jahrelang das Aushängeschild des italienischen Fußballs. Gerade auf der Torhüterposition hat er sehr lange auf Top-Niveau gespielt. Nun ist er in einem sehr stolzen Alter, möchte aber weiter Fußball spielen. Darin spiegelt sich vielleicht die Verrücktheit unseres Torhüters Manuel Riemann wider (lacht). Gianluigi Buffon hat vieles erreicht und ich würde mich freuen, wenn wir die Chance bekämen, einmal persönlich gegen einen solchen Weltklasse-Torwart zu spielen. gp, tica