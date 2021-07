Anthony Losilla wird mit 35 Jahren aller Voraussicht nach doch noch in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Was er den Fans des VfL Bochum für schwierige Zeiten rät und wie es eigentlich um sein Interesse an der Traditionself steht, hat er uns in Teil zwei des Interviews verraten.

Anthony Losilla, sind Sie denn nun eigentlich Franzose oder Bochumer? Das ist schwer zu sagen. Nach so vielen Jahren in dieser Stadt ist mir Bochum natürlich ans Herz gewachsen. Meine Kinder gehen in Bochum zur Schule, haben ihre Freunde hier und spielen beim BV Langendreer 07 Fußball. Ich werde natürlich immer Franzose sein, bin aber mittlerweile auch Bochumer geworden.

Blicken wir auf die Bundesliga. Es wird nicht mehr so viele Siege geben, wie in der Vorsaison. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft die Nerven behält. Sie werden höchstwahrscheinlich Kapitän bleiben. Ist es für Sie nun an der Zeit zu erklären, dass Platz 15 in Liga eins mehr wert ist als zehn Meisterschalen in Liga zwei? Wir haben innerhalb der Mannschaft bereits über das Thema geredet. Ich denke, dass jedem einzelnen Spieler klar ist, dass der Klassenerhalt kein einfaches Unterfangen werden wird.

Was würden Sie den Fans im Vorfeld der Saison sagen? Ich würde sie bitten, geduldig zu bleiben. Wir werden voraussichtlich nicht so eine geniale Saison wie im Vorjahr spielen können. Ich glaube aber, dass die Fans auch von alleine darauf kommen würden. Sie werden die Saison hoffentlich genießen können, auch wenn es mal nicht so läuft. Im vergangenen Jahr haben wir die Unterstützung immer gespürt und, auch mit den Fans im Rücken, Rückschläge bewältigt. In diesem Jahr wird es aber ungemein schwerer, jede Niederlage direkt mit einem Sieg beantworten zu können. Unter dem Strich glaube ich, dass die Fans und die Mannschaft mit Platz 15 zufrieden wären.

Außerdem wird nach 34 Spieltagen abgerechnet… Genau. Man hat gesehen, dass etwa Werder Bremen, obwohl sie nach der Hinrunde gesichert wirkten, abgestiegen ist. Wir müssen geduldig sein. Es kann sein, dass wir nicht so gut starten. Wir haben aber 34 Spiele und müssen schauen, dass wir unseren Flow finden. Wir müssen entschlossen sein und unsere Punkte holen. Da vertraue ich aber auf diese Mannschaft. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren schon so viel erlebt und haben viele starke Charaktere.

Sie sind 35 Jahre alt. Hat Ata Lameck Sie schon angesprochen, ob Sie für die Traditionsmannschaft zur Verfügung stehen würden? Wir tauschen und oft aus, aber über dieses Thema haben wir noch nicht gesprochen. Ich würde gerne für diese geile Mannschaft spielen, bin aber noch nicht so weit (lacht). Erstmal will ich noch bei den Profis bleiben. Irgendwann wird die Zeit aber kommen und dann sage ich: „Warum nicht?“. gp, tica