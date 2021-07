Am Freitag startet die 2. Bundesliga mit dem Knaller Schalke gegen den Hamburger SV in die Saison. In einer Umfrage wird Schalke auf Platz drei getippt. In einer anderen Rubrik erwartet man die Königsblauen ganz vorne.

Die 2. Bundesliga startet am Freitag und im Vorfeld hat Bundesliga-Barometer die Fans der 2. Liga gefragt, wie die Spielzeit ausgehen wird. Ergebnis: Die Anhänger erwarten den SV Werder Bremen ganz vorne, gefolgt vom HSV. Schalke würde demnach Dritter, müsste in die Relegation zum Aufstieg. Fortuna Düsseldorf wird auf Rang fünf erwartet. Als Absteiger sehen die Fans den FC Ingolstadt und Hansa Rostock. In die Abstiegsrelegation müsste der SV Sandhausen. Hier die Tabelle, wie sie von den Fans erwartet wird 1. Werder Bremen 2. Hamburger SV 3. FC Schalke 04 4. Holstein Kiel 5. Fortuna Düsseldorf 6. Karlsruher SC 7. SV Darmstadt 98 8. 1. FC Heidenheim 9. FC St. Pauli 10. SC Paderborn 07 11. 1. FC Nürnberg 12. Hannover 96 13. Erzgebirge Aue 14. Dynamo Dresden 15. SSV Jahn Regensburg 16. SV Sandhausen 17. Hansa Rostock 18. FC Ingolstadt 04 In einer anderen Rubrik wird S04 ganz vorne erwartet, allerdings wäre das kein gutes Zeichen, wenn es tatsächlich so eintritt. Die Frage nach der ersten Trainerentlassung ist für die Fans klar. 58,6 Prozent glauben, dass Dimitrios Grammozis auf Schalke als erstes seinen Hut nehmen muss. Gefolgt von Markus Anfang bei Werder Bremen (36,6 Prozent) und Tim Walter vom HSV (22,6 Prozent) Wie sehr die letzte Saison noch nachhallt, sieht man auch an der Frage, wen die Anhänger der 2. Bundesliga als Enttäuschung der Spielzeit erwarten. 56,9 Prozent nannten Schalke, als positive Überraschung wird vor allem Dynamo Dresden erwartet. Etwas überraschend fiel die Antwort bei der Attraktivität der Liga aus. Durch die Abstiege von Schalke und Werder Bremen ballt sich die Tradition im Bundesliga-Unterhaus. Doch nur 26 Prozent der Befragten nannten die 2. Liga als attraktiver als die Bundesliga. Dafür sehen 48 Prozent die Spannung in der 2. Liga als extremer an als in der Bundesliga (30,1 Prozent). Wird Zeit, dass die Liga endlich startet, auch um zu überprüfen, ob die Fans richtig oder falsch lagen...

