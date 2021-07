Der SC Velbert hat Shpetim Hasani aus der U19 von Arminia Klosterhardt verpflichtet. Der 19-jährige Rechtsverteidiger hat auch schon in der kosovarischen Jugendnationalmannschaft gespielt.

Der SC Velbert hat einen neuen Spieler verpflichtet. Aus der U19 der DJK Arminia Klosterhardt wechselt Shpetim Hasani in die BLF-Arena am Böttinger Platz. „Shpetim ist ein top ausgebildeter, junger Spieler, der eine gute Option für unsere rechte Defensivseite sein kann“, weiß auch Velberts Trainer Peter Radojewski über den neuen Bescheid.

Der im kosovarischen Pristina geborene Defensivspieler hatte einst in Wattenscheid mit dem Fußballspielen angefangen. Über die DJK und die SG Wattenscheid schaffte er 2014 den Sprung in die Schalker Knappenschmiede und kam dort auf Einsätze in der U15-Regionalliga und der U17-Bundesliga. Im Januar 2019 wechselte er dann zum MSV Duisburg, wo er ebenfalls in der U17-Bundesliga zum Einsatz kam.

Während dieser Zeit wurde er auch in die kosovarische Jugendnationalmannschaft berufen und nahm an der Qualifikation zur UEFA U17 Europameisterschaft teil. Dort kam er auf insgesamt zwei Einsätze gegen die Ukraine und Spanien mit 159 Einsatzminuten. Beide Spiele hatten die Kosovaren mit 0:2 verloren. 2019 erfolgte dann der Wechsel zum Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt.

„Er bringt eine sehr professionelle Einstellung mit und ist bereits jetzt in körperlich guter Verfassung. Nachdem er nun unter anderem zwei Testspiele bei uns absolviert hat, hinterlässt er einen guten Eindruck“, schwärmt Radojewski - ohnehin als Förderer von talentierten Spielern bekannt - von seinem neustem Erwerb: „Mit seinen Qualitäten passt er sehr gut zu unserem Anforderungsprofil und ist sicherlich eine Verpflichtung für die Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass auch ihn unser Konzept überzeugt hat.“