Die Sportfreunde Lotte haben zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Austin Amer und Tae-ho Kim sollen die Defensive des ehemaligen Drittligisten verstärken.

Die Sportfreunde Lotte haben nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und das gleich zweifach. Zum einen kommt der Amerikaner Austin Amer ans Lotter Kreuz. Zudem soll der Südkoreaner Tae-ho Kim die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann verstärken. Beide Akteure, so teilen die Lotter mit, sollen die Defensivabteilung der Sportfreunde verstärken.

Der 21-jährige Amer wurde in Tampa Bay (Florida) geboren und war seit Dezember vereinslos. Der 1,85m große defensive Mittelfeldspieler war zuletzt beim amerikanischen Drittligisten Orlando City B in der USL League 1 unter Vertrag und bestritt nach seiner dortigen Jugendlaufbahn 33 Spiele in der fünftgrößten Stadt des Bundesstaates Florida. Zu den weiteren Stationen zählen die Barca Academy, sowie Reading United.

Beide unterschreiben für ein Jahr

Kim ist Innenverteidiger. Der 19-Jährige wurde im koreanischen Seognam geboren und kann auch auf der Sechs und als Linksverteidiger agieren. Er kommt aus der U19 der Kickers Offenbach. Zuvor spielte er bereits in den Nachwuchsleistungszentren des FC Augsburg, des FSV Frankfurt und von Eintracht Frankfurt. Für Augsburg kommt er auf 20 Einsätze in der U17 Bundesliga, in Offenbach absolvierte er in der abgelaufenen Saison drei Spiele. Zudem steht für ihn auch ein Einsatz für die U17-Nationalmannschaft Südkoreas auf der Vita.

Beide Spieler unterschrieben einen Vertrag über ein Jahr. Neben ihnen sind auch Florent Berisha (SV Lippstadt), Konstantinos Keissoglou (VfL Osnabrück U19), Manassa Fionouke (Werder Bremen II), Robert Nnaji (SSVg Velbert), Dominic Minz (Paderborn II), Ka-ram Han (FC Oberneuland), Nils Stettin (Energie Cottbus), Dominique Domröse (SC Freiburg U19), Luis Allmeroth (Hessen Kassel) und Niklas Determann (Bayer Leverkusen U19) zu den Lottern gestoßen, bei denen auch RWE-Eigengewächs Timo Brauer immer noch unter Vertrag steht.