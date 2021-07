Eigentlich ist Gerrit Starczewski als Filmemacher im Ruhrpott bekannt. Aktuell läuft allerdings eine Klage gegen den 35-Jährigen.

Am Mittwoch musste sich Filmregisseur Gerrit Starczewski vor dem Landgericht in Köln verantworten. Der gebürtige Oberhausener wurde bekannt durch den Spielfilm Pottoriginale (2017). In diesem Heimat- und Fußballfilm wurden viele Fan-Originale und schräge Ruhrgebietstypen begleitet.

Das Kunstwerk war ein voller Erfolg und wurde in 40 Arthouse Kinos in Deutschland gezeigt. Der nächste Film “Pottoriginale- Glanz, Gesocks und Gloria“ soll im März 2022 in die Kinos kommen. Nun wird es aber für den Fan des VfL Bochum ernst. Denn: Er wurde von einem Kreisliga-Spieler vor Gericht angeklagt.

Der Sachverhalt:

Starczewski begleitet seit über einem Jahr für sein bekanntes “Pottoriginale-Filmprojekt“ die schlechteste Kreisliga C-Mannschaft aus Oberhausen. Der Name der Truppe ist Hobby-Liga Oberhausen 78. Bei einem Abend im Vereinsheim zeigten der Geschäftsführer und Trainer dem Filmemacher die Spielerpässe.

Darunter war ein Pass eines Spielers mit dem Namen R. Ficken. Der Kult-Regisseur veröffentlichte den Spielerpass auf der Pottoriginale-Seite. Auf dem Pass sah man den Namen, das Foto und das Geburtsdatum. Nach wenigen Stunden kontaktierte R. Ficken den 35-jährigen Starczewski und verlangte, dass dieses Bild gelöscht wird.

Der Regisseur kam der Forderung nach und entschuldigte sich bei dem Spieler. Doch damit nicht genug: R. Ficken reichte eine Klage ein und forderte mehrere Tausend Euro Schadensersatz, weil Starczewski das Persönlichkeitsrecht des Hobby-Fußballers verletzt haben sollte.

Kommentar des Angeklagten:

Gerrit Starczewski ist enttäuscht von der Gegenseite und hätte sich eine andere Lösung gewünscht: “Ich habe unter dem Foto geschrieben, dass ich als Bundesliga-Manager dieses junge Talent direkt verpflichtet hätte, weil dadurch die Trikot-Verkäufe in die Höhe schießen würden. Das war durchaus ein Kompliment. Unser Argument war auch, dass jeder Amateurfußballer auf verschiedenen Portalen wie fupa oder fussball.de gelistet ist. Dort sind im Normalfall auch Name, Foto und Geburtsdatum zu sehen.

Beim Gerichtstermin wurde mir am Mittwoch aber gesagt, dass es eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung ist. Das würde eine Summe von ungefähr 4000 Euro plus Anwalts- und Gerichtskosten bedeuten. Meine Seite hat vorgeschlagen, dass ich 1000 Euro zahle und dieses Geld für eine gemeinnützige Organisation oder an die Hochwasseropfer spende. Das wollte die Gegenseite nicht. Ein endgültiges Urteil wird am 18. August gefällt. Ich kann mich aber bereits auf eine Strafe in Höhe von 4000 Euro einstellen, weil ich den Spielerpass mit seinem Namen gepostet habe“, erklärte der 35-Jährige gegenüber RevierSport.

Die andere Seite war für RS nicht zu erreichen. Fortsetzung folgt…