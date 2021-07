2. Liga Umfrage: Fans erwarten beim FC Schalke den ersten Trainerwechsel

Am Freitag startet die 2. Bundesliga mit dem Knaller Schalke gegen den Hamburger SV in die Saison. In einer Umfrage wird Schalke auf Platz drei getippt. In einer anderen Rubrik erwartet man die Königsblauen ganz vorne.