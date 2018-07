Schalke-Manager Christian Heidel hatte von dem Leihgeschäft mit Turin abgeraten, heute wird Höwedes nach Moskau offiziell. Verpflichtung eines Linksverteidigers hängt davon nicht ab.

Schalkes Manager Christian Heidel geht davon aus, dass der Wechsel von Benedikt Höwedes zu Lokomotive Moskau an diesem Dienstag offiziell wird. Nach erfolgtem Medizincheck soll es noch ein Treffen zwischen den Verantwortlichen des russischen Meisters sowie Höwedes und seinem Berater geben, bevor der Vertrag schlussendlich unterschrieben wird. „Wenn das wie geplant läuft, wird Benedikt Höwedes ab Dienstag Spieler von Lok Moskau sein“, sagte Heidel am Montag im Schalker Trainingslager in Mittersill.

Wenn es jetzt über die Bühne geht, ist es sehr sauber gelaufen Christian Heidel

Dann wäre das Thema, das Christian Heidel in den vergangenen Tagen so sehr beschäftigt hat und auch „ein bisschen genervt“ hat, endlich vom Tisch. Dem Schalke-Manager ist aber wichtig, klarzustellen, stets offen und fair mit Höwedes umgegangen zu sein – mit dem Spieler, der 2001 zum FC Schalke 04 kam und bei den Fans noch immer eine große Wertschätzung genießt. „Offener als Domenico Tedesco und ich dieses Thema mit ihm besprochen haben, kann man es nicht machen. Wir waren alle der Auffassung, dass wir dieses Thema im Sommer irgendwie klären müssen. Ohne Druck und ohne Schlammschlacht. Wenn es jetzt über die Bühne geht, ist es sehr sauber gelaufen.“

Heidel betont, dass es schon im vergangenen Sommer Kaufangebote für den Weltmeister von 2014 gab, Schalke aber dem Wunsch von Höwedes entsprochen hat, auf Leihbasis für ein Jahr zu Juventus Turin zu wechseln. „Ich habe damals gesagt, dass ich diesen Wechsel nicht möchte und wir hätten ihn ablehnen können. Aber wir haben dem langjährigen Kapitän von Schalke seinen Wunsch erfüllt.“ Dass sich Höwedes’ sportliche Situation auf Schalke nach der Rückkehr aus Turin nicht verbessern würde, sei allen Seiten klar gewesen.



Schalke soll 5 Millionen Euro für Höwedes bekommen

Knapp fünf Millionen Euro soll Schalke der Verkauf von Höwedes einbringen. Zudem spart der Klub knapp acht Millionen Euro an Gehalt ein – der Vertrag des Schalker Urgesteins, das knapp vier Millionen Euro pro Jahr verdient haben soll, hatte noch zwei Jahre Gültigkeit. Christian Heidel hätte nun also wieder bessere finanzielle Möglichkeiten, einen Linksverteidiger zu verpflichten. Bastian Oczipka fällt nach einer Leisten-Operation vorerst aus. Ob der ehemalige Frankfurter den Schalkern in der Hinrunde überhaupt zur Verfügung steht, ist noch fraglich.

Christian Heidel stellt aber klar, dass der Kauf eines Linksverteidigers losgelöst von der Personalie Benedikt Höwedes zu betrachten ist: „Wenn dieser Transfer nicht über die Bühne geht, wäre unsere Verhaltensweise in Sachen linker Verteidiger die gleiche.“

Eine Entscheidung, ob die Schalker auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden, sei noch nicht gefallen. „Es ist aber kein Geheimnis, dass wir die Augen aufhalten“, sagt Heidel. Ihm und Trainer Domenico Tedesco gehe es allein darum, „den richtigen Spieler“ zu finden. Außerdem sieht Heidel im eigenen Kader „verschiedene Alternativen“, die Bastian Oczipka ersetzen können. „Wir haben mit Baba einen Spieler, der diese Position als Linksfuß spielen kann. In der Vergangenheit haben wir aber auch schon mit Daniel Caligiuri oder mit Thilo Kehrer gespielt.“

Der Schalker Manager betont, dass er bei der Zusammenstellung des Kaders auch darauf achten muss, dass kein Spieler unzufrieden ist, weil er es eventuell nicht in den Kader schafft, den die Schalker schon bald für die Champions League melden müssen. „Das würde für Unruhe sorgen“, sagt Heidel. „Wir können einem Spieler schlecht sagen, dass er nur in den Bundesliga-Kader kommt. Das spielt auch eine Rolle in unserer Bewertung, ob wir auf der Linksverteidiger-Position noch was machen.“

Die Frage, ob Heidel eher über den Kauf eines Spielers oder ein Leihgeschäft nachdenken würde, beantwortet er so: „Das hängt vom Spieler ab. Die Zahl ist zwar aus der Luft gegriffen: Aber morgen einen linken Verteidiger für 21 Millionen Euro zu verpflichten, wird nicht in Frage kommen. Und wir müssen daran denken, dass wir nicht auf jede Verletzung mit einer Neuverpflichtung reagieren.“