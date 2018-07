Schalke 04 Krüger nach Aue? Heidel weiß von nichts

Schalkes Sturmtalent Florian Krüger wechselt zum Zweitligisten FC Erzgebirge Aue — so hatten es zahlreiche Medien am Sonntag am Rande der Testspielniederlage in Aue (0:1) berichtet.