Der Wuppertaler SV ist mit einem 3:1-Sieg über den TV Herkenrath in die Saison gestartet. Am Sonntag geht es zu Rot-Weiss Essen.

Dennis Malura ist neben Kamil Bednarski und Jan-Steffen Meier einer von drei Spielern, die im Sommer von Rot-Weiss Essen nach Wuppertal gewechselt sind. Am Sonntag kehrt das Trio an die Hafenstraße zurück. Der WSV gastiert dann zum Westderby im Stadion Essen. Wir haben vor dem Kracher RWE gegen WSV mit dem 34-jährigen Malura gesprochen.

Dennis Malura, wie sehr freuen Sie sich auf das Spiel bei Rot-Weiss Essen?

Ganz ehrlich? Die Vorfreude ist ganz normal, wie vor jedem anderen Spiel auch. Natürlich ist das ein Derby und die Kulisse wird groß sein. Aber letztendlich geht es auch in diesem Spiel nur um drei Punkte.

Sie haben zwei Jahre in Essen verbracht und waren unumstrittener Stammspieler. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Es war sehr schön in Essen. Ich habe viele Leute kennengelernt und in der Mannschaft auch Freunde gefunden. Wir haben uns immer toll verstanden und waren eine Einheit. Leider ist nur der Erfolg ausgeblieben.

Erfolgreich wollen Sie nun beim WSV sein. Wie schätzen Sie die Chancen auf eine gute Saison ein?

Wir haben eine richtig ekelige Mannschaft, die den Gegnern das Leben schwer machen wird. Die Verantwortlichen haben genau gewusst, welche Spielertypen sie verpflichten wollen. Ich bin da wirklich guter Dinge, dass wir eine ordentliche Saison spielen.

Mit Kamil Bednarski und Jan-Steffen Meier sind mit Ihnen zwei weitere Spieler aus Essen nach Wuppertal gewechselt. Hat Ihnen das bei der Akklimatisierung in Wuppertal geholfen?

Ja, das ist natürlich immer schön. Aber ich kannte auch schon viele andere Spieler aus dem Kader. Die Eingewöhnung in Wuppertal fiel mir wirklich nicht schwer. Ich freue mich, dass ich als Solinger wieder zurück im Bergischen Land bin und nicht mehr den Weg nach Essen auf mich nehmen muss.