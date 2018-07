Die Schalker Fans müssen in Mittersill weiterhin auf ihre Mannschaft warten.

Zwar sind die Schalker Profis seit Sonntagnacht in der Stadt, für Montagmorgen hat Trainer Domenico Tedesco aber nur ein „Regenerationstraining“ angeordnet, das im Mannschaftshotel „Schloss Mittersill“ und nicht auf der Sportanlage des Sportclubs Mittersill stattfinden wird.

Ein Fan schrieb dazu auf der Facebook-Seite der Abteilung S04-Fanbelange: „Ich hatte den Eindruck, das Regenerationstraining fand bereits in Aue statt.“

Die Schalker Profis hatten einen langen Sonntag hinter sich. Morgens ging es von Gelsenkirchen zum Flughafen Düsseldorf. Das Ziel: Dresden. Von dort ging es nach Aue, wo die Schalker nicht gut spielten und ein Testspiel mit 0:1 verloren haben. Anschließend flog die Mannschaft von Dresden nach Salzburg. Die gut 120 Kilometer ins Hotel nach Mittersill legten Ralf Fährmann, Naldo und Co. am späten Abend mit dem Bus zurück.

Am Montagabend haben die Fans dann die Gelegenheit, die Spieler aus der Nähe zu sehen. Am späten Nachmittag startet die blau-weiße Nacht an der Talstation der Panoramabahn des Nachbarorts Hollersbach, die Mannschaft wird gegen 19.30 Uhr erwartet.