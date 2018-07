Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem spektakulären Spielertransfer. Mittelfeldspieler Axel Witsel (29) wird wohl am Montag in Dortmund erwartet.

Vor einer Woche hatte diese Redaktion exklusiv von einem großen Interesse des BVB am belgischen Nationalspieler Axel Witsel berichtet. Nun steht der mögliche Königstransfer der Dortmunder offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie der belgische Rundfunksender "RTBF" berichtet, soll der 29-Jährige am Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren.

Witsel steht aktuell bei Tianjin Quanjian in China unter Vertrag. Der BVB müsste eine Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler bezahlen. Nach seinen starken Leistungen für die belgische Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland wäre das ein lukratives Geschäft für die Dortmunder. Witsel stand in sechs von sieben Spielen in der Startelf und hatte somit einen nicht unerheblichen Anteil am starken Abschneiden der Roten Teufel, die auf dem dritten Platz landeten.

Witsels Qualitäten sind beim BVB gefragt

Die Stärken des Belgiers, der vor seinem Wechsel nach China in Europa bei Standard Lüttich, Benfica Lissabon und Zenit St. Petersburg unter Vertrag stand, sind nach der enttäuschenden letzten Bundesliga-Saison gefragte Eigenschaften beim BVB. Witsel bringt eine starke Physis und Anführerqualitäten mit. Er bildete mit Marouane Fellaini von Manchester United eines der besten Mittelfeld-Duos bei dieser WM.

Die 18 Millionen Jahresgehalt, die der 29-Jährige in China zuletzt verdiente, kann und will der BVB nicht einmal annähernd zahlen. Doch Witsel hatte schon im Mai gesagt, dass er gerne nach Europa zurückkehren würde – und er weiß, dass er dafür Abstriche in Kauf nehmen muss. Die BVB-Verantwortlichen konnten beim Witsel-Lager mit intensiven Bemühungen punkten. Zudem spricht die Nähe zu seiner Heimat Belgien für einen Wechsel nach Dortmund. Sollte sich die Informationen bestätigen, könnte schon in der kommenden Woche ein Abschluss verkündet werden.