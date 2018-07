Das Vorbereitungsspiel in Ratingen steht für die Sprockhöveler unter keinem guten Stern. Nach dem Platzverweis von Schlussmann Bruno Staut geht mit Noah Karthaus ein Feldspieler ins Tor.

Kein allzu guter Tag für den Fußball-Oberligisten TSG Sprockhövel. Die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika verlor ihr Testspiel beim Niederrhein-Oberligisten Ratingen 04/19 mit 0:4 (0:1).

In der ersten halben Stunde war die Partie ausgeglichen. Richtig ruhig ging es auf dem Platz indes nicht zu. „Warum auch immer, aber die Ratinger haben viel Unruhe in das Spiel gebracht, da wurde auch oft diskutiert und reklamiert“, sagte Sprockhövels Sportlicher Leiter Patrick Rohde, der kurz vor der Pause aber selbst ganz unruhig wurde. Da wurde nämlich TSG-Torwart Bruno Staudt vom Platz gestellt. „Er soll den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt und so eine klare Torchance verhindert haben“, so Rohde, der allerdings der Ansicht war, dass Staudt den Ball mit der Brust gespielt hatte.

Wie auch immer: Die TSG hatte jetzt ein Problem, denn die Sprockhöveler waren nur mit einem Torwart angereist. Der Grund: Tim Michels stand nicht zur Verfügung, und Mauritz Missner ist noch verletzt. „Wir sind eigentlich noch nie nur mit einem Torwart in ein Spiel gegangen. Jetzt haben wir es dann einmal gemacht, und dann passiert gleich so etwas“, sagte Rohde.

In Ermangelung eines gelernten Keepers stellte sich dann mit Noah Karthaus ein Feldspieler zwischen die Pfosten des TSG-Tores. Und Karthaus machte seine Sache auch gar nicht schlecht, denn kurz nach seiner Einwechslung parierte er zweimal. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war er dann aber doch geschlagen. Denn da bekam Ratingen einen Elfmeter zugesprochen, den Ismail Cakici dann auch verwandelte.

Damit war das Spiel aus Sprockhöveler Sicht dann auch schon durch. Rückstand und einen Mann weniger auf dm Platz. Was soll man da noch groß testen?

Allerdings muss man auch konstatieren, dass sich die Sprockhöveler nie hängen ließen. „Auch als sich Ismael Diaby in der 80. Minute verletzte und wir nicht mehr wechseln konnten, hat die Mannschaft weiter gekämpft. Die Moral ist in Ordnung“, so Patrick Rohde.