Veltins und RevierSport werden einer Amateurmannschaft einen großen Traum verwirklichen: Ein Punktspiel in der Veltins-Arena auf Schalke. Auch die Sportfreunde Baumberg sind heiß.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Entmüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr. Vielleicht für die Sportfreunde Baumberg. Der Oberligist stand in der vergangenen Saison lange an der Tabellenspitze. Erst als klar wurde, dass für die Regionalliga keine Lizenz beantragt werden könnte, brach die Mannschaft ein wenig ein.

Am Ende stand mit Platz vier zwar die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zu Buche, mit einem Heimspiel in der Arena auf Schalke wollen die Sportfreunde Baumberg ein Signal nach außen setzen. Baumbergs Fußballobmann Redouan Yotla: „Ich würde dieses Spiel gerne nutzen, um den Bürgermeister der Stadt Monheim einzuladen, damit er mal von seinem Elektro-Rad absteigt und ein wenig Fußball-Begeisterung zeigt.“

Das Mega-Stadion der Baumberger ist dabei der große Streitpunkt. Die Spiele gegen Klubs wie Rot-Weiss Essen, Uerdingen, Wuppertal oder Rot-Weiß Oberhausen mussten in den letzten Jahren immer auswärts ausgetragen werden, weil die eigene Spielstätte nicht den nötigen Sicherheitsstandards entspricht, auch eine Pressekonferenz nach den Spielen gibt es für gewöhnlich nicht. „Wir haben nicht einmal Toilettenpapier auf den Klos“, klagt Yotla. „Ich würde gerne die Baumberger einmal diese Luft schnuppern lassen. Mir würden nur drei Prozent der Veltins-Arena ausreichen, um endlich einmal Sicherheitsspiele austragen zu dürfen.“ Yotlas Wunsch: „Ich möchte eine kleine Veltins-Arena für etwa 6000 Menschen in Baumberg haben.“

Chancen beim Gewinnspiel rechnen sie sich auf jeden Fall aus, schließlich sieht Yotla viele Gemeinsamkeiten zwischen dem FC Schalke 04 und seinem eigenen Klub: „Unsere Vereinsfarben sind blau-weiß. Unsere Mannschaft besteht aus Malochern, wir sind alles nur Schichtarbeiter und so weiter und wenn ich bei uns in die Vereinskasse schaue, sehe ich, dass wir auch die Knappen sind.“