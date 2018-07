Im Finale des 19. Cranger-Kirmes-Cups traf Titelverteidiger TuS Haltern auf den DSC Wanne-Eickel. In einer engen Partie reichte dem TuS ein Treffer für den erneuten Turniersieg.

Der TuS Haltern ist der alte und neue Turniersieger des Cranger-Kirmes-Cups. Im Duell mit den Westfalenligisten vom DSC Wanne-Eickel sicherte Torjäger Stefan Oerterer dem Oberligisten mit einem frühen Treffer (21.) den erneuten Finalsieg im vom SV Sodingen ausgerichteten Vorbereitungsturnier.

Halterns Cheftrainer Magnus Niemöller zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich erfreut über den erneuten Triumpf seiner Schützlinge: “Wenn man so ein Turnier spielt, freut man sich natürlich am Ende des Tages, es zu gewinnen. Wir freuen uns darüber, dass wir es hinbekommen haben, den Titel zu verteidigen”, erklärte er nach dem Schlusspfiff.

Bis die Seestädter den Pokal abermals in den verhangenen Sodinger Himmel recken konnten, machte der im Ligabetrieb eine Klasse tiefer spielende DSC dem Oberligisten den Abend allerdings durchaus schwer. In einer vor allem im zweiten Durchgang heiß umkämpften Partie sah sich Wanne-Eickel durchaus auf Augenhöhe mit dem Klassenhöheren Kontrahenten. “Ich denke es war ein Spiel auf Augenhöhe, wir waren relativ gleichwertig. Ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit wäre schon drin gewesen”, erklärte DSC-Torwart und Vertretungstrainer Michael Mankowski nach dem Abpfiff.

“Gut, dass wir noch zwei Wochen haben.”

Für TuS-Trainer Niemöller sei Haltern “über die 90 Minuten zusammengefasst kein unverdienter Sieger” gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr fiel ihm jedoch auf: “Ich fand uns im letzten Jahr vielleicht ein Stück weit souveräner bei unserem Sieg”, schlimm wäre das aber nicht.

Mit Blick auf den bald anstehenden Start in die neue Oberliga-Saison führte das Finalspiel den Halterner Trainer ebenfalls noch zu einer wichtigen Erkenntnis: “Ich glaube wir haben uns das selbst ein bisschen schwer gemacht. Wir hatten Torchancen, ich hatte aber den Eindruck, dass wir viele Bälle und Spielzüge nicht ganz so gut zu Ende gespielt haben”, so Niemöller. “Um es mal positiv auszudrücken: Gut, dass wir noch zwei Wochen haben, bis die Meisterschaftsrunde losgeht.”