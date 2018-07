Trotz der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag in Rödinghausen gab es aus RWE-Sicht auch positive Aspekte.

Allen voran sei da die Fanunterstützung genannt. Wie angekündigt, pilgerten zahlreiche RWE-Fans nach Rödinghausen und machten das Häcker Wiehenstadion zu einer rot-weissen Festung. Über 90 Minuten feuerten die RWE-Fans ihre Mannschaft lautstark an und zeigten sich auch nach Spielschluss aufmunternd und verabschiedeten die Mannschaft mit Applaus. Auch bei den Spielern hinterließ die Atmosphäre Eindruck. Torschütze Timo Becker äußerte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Unterstützung: „Wenn man die Fans im Rücken hat, dann wird man von ihnen immer getragen. Das war wieder eine super Unterstützung. Aber so kennt man das in Essen. Ich bin sehr zufrieden mit unseren Fans. Sie haben uns in den letzten Minuten nochmal richtig nach vorne gepusht. Das hat Kräfte freigesetzt. Auch wenn es am Ende leider nicht gereicht hat.“

Auch Kapitän Benjamin Baier brachte seine Begeisterung über die Anfeuerung der eigenen Anhänger klar zum Ausdruck: „Ich glaube jeder, der im Stadion war, hat gesehen, was die Fans für eine geile Stimmung gemacht haben. Wir wollten ihnen natürlich auch die drei Punkte unbedingt schenken. Trotzdem haben sie nach dem Abpfiff auch honoriert, dass wir eine gute Partie gemacht haben. Kompliment, wie sie uns während und nach dem Spiel unterstützt haben.“

Für Cheftrainer Karsten Neitzel war das Auswärtsspiel in Rödinghausen im Hinblick auf die Fanunterstützung nochmal etwas ganz Neues und somit machte er auch nach dem Spiel deutlich, dass die Unterstützung für ihn einen sehr hohen Stellenwert hat: „Es tut schon gut, wenn man die Leute hinter sich hat. Ohne jemandem Honig um den Mund schmieren zu wollen, muss ich sagen, dass die Fans und die Unterstützung auch mit ein Grund waren, wieso ich nach Essen gekommen bin. Es war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und auswärts das erste Mal in der Form seit ich RWE-Trainer bin.“ Gerade deshalb frustete ihn die Niederlage dann auch: „Natürlich ist dann auch Frust da bei der Mannschaft und uns Verantwortlichen, dass wir die Fans nicht wenigstens noch mit dem Ausgleich belohnen konnten.“

Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch beim kommenden Heimspiel gegen Wuppertal wieder zahlreiche Fans ins Stadion Essen kommen werden, um ihr Team zu unterstützen. Und dann hat die Mannschaft die Möglichkeit, ihnen auch vom Ergebnis her etwas zurückzugeben.